Torino Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 26^ giornata)

Diretta Torino Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata

14 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Virtus Bologna (LaPresse)

Torino Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Emanuele Aronne ed Evangelista Caiazza. Appuntamento per questa partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRuffini, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Fiat Torino, contrapposta in questo turno alla Segafredo Virtus Bologna in un anticipo di grande fascino che si gioca oggi, sabato 14 aprile alle ore 20.45. Nella classifica di Serie A Torino ha 24 punti, ottenuti attraverso dodici vittorie e tredici sconfitte, mentre la Virtus Bologna ha 26 punti frutto di tredici vittorie e dodici sconfitte. Differenza dunque minima ma che potrebbe anche rivelarsi fondamentale al termine della stagione, perché Torino e Virtus Bologna fanno parte di quel folto gruppo di squadre che lottano per accedere ai playoff. Posta in palio dunque molto alta in questo scontro diretto, chi avrà la meglio farà un grande passo avanti - soprattutto se fosse la Virtus, già davanti alla Fiat in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Virtus Bologna è una delle partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale accessibile solo a chi possiede un abbonamento al satellite o al digitale terrestre. Tutti gli altri appassionati di basket potranno fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

I RISULTATI DELLE SQUADRE

La stagione di Torino è stata a dir poco pazza, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio, con l’improvviso addio di Luca Banchi, il breve interregno di Carlo Recalcati fino alla promozione di Paolo Galbiati a primo allenatore. Il punto più alto naturalmente è stata la vittoria in Coppa Italia, ancora più bella proprio perché arrivata in quelle caotiche settimane; in positivo c’è anche il buon cammino in EuroCup, in campionato invece la situazione si è fatta più difficile proprio da metà stagione in poi. La conseguenza è che adesso la posizione in zona playoff appare in bilico, come d’altronde è pure giusto che sia per una formazione che ha vinto appena due delle ultime dieci uscite in Serie A. Domenica è arrivata una prestazione a lungo buona al Forum, ma alla fine l’ennesima sconfitta: adesso serve tornare subito alla vittoria.

La Virtus Bologna è una neopromossa di lusso, per il blasone e anche per la forza dell’attuale società, che ha l’ambizione di riportare la Virtus ai vertici del basket italiano e poi anche protagonista a livello internazionale. Sempre di una neopromossa però si tratta, dunque nella prima parte della stagione le difficoltà non sono mancate. Poi la situazione per Alessandro Ramagli e i suoi ragazzi è decisamente migliorata, ma adesso Bologna sta di nuovo vivendo un momento complicato e adesso la Virtus dovrà stare attenta, perché i playoff sono a rischio: due vittorie e cinque sconfitte nelle ultime sette giornate sono un bilancio piuttosto brutto e un posto fra le prime otto, che a metà febbraio era già dato praticamente per acquisito, è tornato ad essere decisamente in bilico.

© Riproduzione Riservata.