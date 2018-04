Avellino Pesaro/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 26^ giornata)

Diretta Avellino Pesaro streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Si scende in campo al PalaDelMauro per la 26^ giornata

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino Pesaro (Foto LaPresse)

Avellino Pesaro sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Gabriele Bettini e Andrea Bongiorni. Appuntamento per questa partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Sidigas Avellino, contrapposta in questo turno alla Victoria Libertas Pesaro; si gioca oggi, domenica 15 aprile alle ore 17.30. Nella classifica di Serie A Avellino ha 32 punti, ottenuti attraverso sedici vittorie e nove sconfitte, mentre Pesaro ha appena 12 punti, frutto di sei vittorie e diciannove sconfitte. Differenza dunque molto netta, fra due squadre che di conseguenza hanno obiettivi completamente diversi: Avellino punta alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, Pesaro invece deve pensare a salvarsi in quella che sembra ormai essere una lotta a due con Capo d’Orlando per evitare l’ultimo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Avellino e Pesaro non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDelMauro.

IL CONTESTO

Avellino è reduce da una netta e convincente vittoria contro Cremona nello scorso turno di campionato e ora ha l’occasione di concedere il bis sfruttando così al meglio il doppio turno casalingo: la Sidigas ne avrebbe bisogno per rilanciarsi, visto che il girone di ritorno degli irpini finora non è stato esaltante. Intendiamoci, la stagione della squadra di Stefano Sacripanti resta largamente positiva: tuttavia, se si pensa che al termine del girone d’andata Avellino era prima e dieci giornata dopo occupa il quarto posto, fra l’altro anche staccata dalle prime tre, si capisce che negli ultimi mesi non tutto è andato per il meglio. Ora bisogna frenare questa emorragia, per chiudere la stagione regolare fra le prime quattro e godere del fattore campo almeno nei quarti.

Pesaro invece farebbe carte false pur di avere i problemi di Avellino: per la gloriosa Victoria Libertas l’unico obiettivo è la salvezza, dato che i marchigiani sembrano destinati a battagliare con Capo d’Orlando per evitare l’ultimo posto. Settimana scorsa è arrivata una preziosissima vittoria contro Pistoia dopo un tempo supplementare, che ha consentito a Pesaro di staccare i siciliani. Due lunghezze di vantaggio con cinque partite ancora da giocare sono comunque troppo poche per la squadra di Massimo Galli, fra l’altro attesa da un calendario impegnativo nelle ultime giornate. Servirebbe dunque ottenere altre vittorie anche in partite sulla carta proibitive o quasi: la trasferta di Avellino è una di queste, a Pesaro riuscirà l’impresa?

© Riproduzione Riservata.