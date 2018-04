Brindisi Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 26^ giornata)

Diretta Brindisi Capo d’Orlando streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A, 26^ giornata. Delicata sfida in terra pugliese

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brindisi Capo d'Orlando (Foto LaPresse)

Brindisi Capo d’Orlando sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Massimiliano Filippini e Denis Quarta. Appuntamento per questa partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaPentassuglia, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Happy Casa Brindisi, contrapposta in questo turno alla Betaland Capo d’Orlando; si gioca oggi, domenica 15 aprile alle ore 20.45 il posticipo che chiude il turno di campionato. Nella classifica di Serie A Brindisi ha 16 punti, ottenuti attraverso otto vittorie e diciassette sconfitte, mentre Capo d’Orlando ha appena 10 punti, frutto di cinque vittorie e venti sconfitte. Brindisi non se la passa bene ed è infatti terzultima, ma Capo d’Orlando sta ancora peggio ed è il fanalino di coda: se Brindisi stasera vince, può di fatto già festeggiare la salvezza e i siciliani sarebbero sempre più nei guai; d’altro canto, un colpaccio di Capo d’Orlando potrebbe rimescolare di molto le carte nella lotta per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Capo d’Orlando sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, che seguirà la delicata sfida salvezza; l’appuntamento per gli appassionati sarà dunque anche con la diretta streaming video garantita da Rai Play, che si aggiunge al portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket - anche quelle visibili sulla Tv di Stato - e non solo. Per accedere alle immagini di Eurosport Player avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaPentassuglia.

IL CONTESTO

Brindisi non sta vivendo una stagione memorabile, ma oggi vincendo potrebbe festeggiare la salvezza con ampio anticipo, obiettivo comunque non banale per i pugliesi allenati da Frank Vitucci, che a metà dicembre ha sostituito Sandro Dell’Agnello. La salvezza sta passando per le partite in casa, come è d’altronde normale che sia: la Happy Casa fino a questo momento ha vinto esattamente la metà (sei su dodici) delle partite disputate davanti al pubblico amico del PalaPentassuglia e una settima vittoria sarebbe probabilmente quella decisiva per Brindisi. All’andata Capo d’Orlando aveva vinto di un solo punto; se Brindisi vincesse anche solo di due punti, avrebbe a proprio favore lo scontro diretto e con + 8 a quattro giornate dalla fine, sarebbe irraggiungibile per i siciliani.

Capo d’Orlando invece è in guai serissimi: l’anno scorso aveva raggiunto i playoff e in virtù di quell’eccellente risultato quest’anno ha giocato la Champions League. Quest’anno però per i siciliani nulla è andato come sperato, almeno in parte forse per colpa proprio del doppio impegno. La conseguenza è che adesso Capo d’Orlando ha una striscia aperta di addirittura venti sconfitte consecutive fra tutte le competizioni, che hanno affondato la Betaland anche in campionato, dove inizialmente le cose non stavano andando così male. L’ultima vittoria però arrivò proprio contro Brindisi all’andata: un intero giorno di sconfitte sono un disastro, inevitabile l’addio a coach Gennaro Di Carlo, sostituito a partire da domenica scorsa da Andrea Mazzon. Il debutto è stato buono, con una vittoria sfiorata contro la lanciatissima Varese: adesso però le sconfitte onorevoli non bastano, urge tornare alla vittoria.

© Riproduzione Riservata.