Cantù Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 26^ giornata)

Diretta Cantù Olimpia Milano streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A, il classico derby lombardo che spicca nella 26^ giornata

15 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cantù-Olimpia Milano - LaPresse

Cantù Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Vicini e Fabrizio Paglialunga. Appuntamento per questa partita valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDesio, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Red October Cantù, contrapposta in questo turno alla EA7 Emporio Armani Milano nello storico e sempre affascinante derby lombardo, una partita che ha fatto la storia del nostro basket; si gioca oggi, domenica 15 aprile alle ore 19.15. Nella classifica di Serie A Cantù ha 26 punti, ottenuti attraverso tredici vittorie e dodici sconfitte, mentre Milano è la capolista con 40 punti, frutto di venti vittorie e cinque sconfitte. L’Olimpia dunque punta al primato nella griglia dei playoff, che Cantù vuole invece raggiungere. Per i brianzoli sarebbe un traguardo eccezionale, se si pensa che, con la società sull’orlo del baratro, Cantù ad inizio stagione era per molti la prima candidata alla retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cantù Olimpia Milano è una delle partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale accessibile solo a chi possiede un abbonamento al satellite o al digitale terrestre. Tutti gli altri appassionati di basket potranno fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Cantù sta andando oltre ogni più rosea aspettativa, dunque: un cammino davvero eccellente quello dei brianzoli, che come abbiamo già accennato per molti erano la principale indiziata per la retrocessione ed invece fin dalla prima parte della stagione ha smentito tutti. Al termine del girone d’andata Cantù è entrata fra le prime otto che hanno conquistato un posto in Coppa Italia, fra l’altro prendendosi la soddisfazione di battere ai quarti proprio Milano nella partita fra le più belle della storia recente di Cantù e adesso il cammino continua anche nel girone di ritorno, con la squadra di coach Marco Sodini che è in perfetta tabella di marcia per entrare fra le prime otto anche alla fine della stagione regolare. Senza pressioni: i playoff sarebbero un risultato straordinario, ma anche se non dovessero arrivare, tutti a Cantù sarebbero orgogliosi di una squadra che ancora una volta ha tenuto alto un nome glorioso del nostro basket.

Parlando dell’Olimpia, iniziamo proprio dalla già citata partita di Coppa Italia, una disfatta che per gli uomini di Simone Pianigiani ha costituito il punto più basso della stagione. Da allora però le cose sembrano essere migliorate e adesso l’Emporio Armani è senza dubbio la principale candidata per il primo posto a fine campionato, che naturalmente può essere prezioso verso i playoff. Il dubbio che resta su Milano è legato al modo in cui la squadra affronterà le partite che più contano: in Eurolega e appunto in Coppa Italia troppe volte l’EA7 ha sbagliato le partite che non doveva sbagliare, adesso resta solo lo scudetto per salvare la stagione e per conquistarlo l’Olimpia dovrà vincere la pressione legata al fatto di essere la principale favorita. Questo derby può essere un primo importante test in tal senso.

