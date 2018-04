Cremona Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 26^ giornata)

Diretta Cremona Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Due squadre a caccia della qualificazione ai playoff, sarà una sfida interessante

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremona Trento, basket Serie A1 26^ giornata (Foto LaPresse)

Cremona Trento, che sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Luca Weidmann e Alessandro Perciavalle, si gioca alle ore 18:15 di domenica 15 aprile e, al PalaRadi, è valida per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Ormai siamo sempre più vicini alla conclusione della regular season, e questa partita è importante per la qualificazione ai playoff: gli ultimi risultati positivi hanno lanciato l’Aquila al quinto posto e a un pass per la post season sempre più vicino, mentre la Vanoli fa ancora parte del gruppetto di quattro squadre che si contendono l’ottava posizione. I lombardi hanno una partita in meno: potenzialmente, se dovessero vincere oggi, potrebbero prendersi la quinta piazza strappandola alla stessa Trento e sarebbero ad un passo dal giocare i playoff per la seconda volta negli ultimi tre anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Trento non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è in diretta streaming video, grazie alla piattaforma Eurosport Player che da questa stagione trasmette in mobilità (usufruendo dunque di PC, tablet o smartphone) tutte le partite del campionato di Serie A1 (e non solo). Per accedere al servizio è necessario abbonarsi; gratuita invece la consultazione del sito www.legabasket.it, per informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Vanoli insegue un sogno, cioè quello di arrivare ancora ai playoff: abbiamo detto che sarebbe la seconda partecipazione in tre stagioni, ma in mezzo c’è stata una retrocessione maturata su l campo al termine di una lunga volata con Pesaro e Caserta, e cancellata solo per i problemi economici e il fallimento della Juve. A quel punto Cremona è stata davvero brava nel costruire una squadra competitiva, non facendosi trovare impreparata: lo dimostra il fatto che il roster abbia tenuto botta e sia arrivato alla 26^ giornata con il 50% delle vittorie. La partita da recuperare è contro Reggio Emilia che, dovesse perdere oggi, sarebbe sostanzialmente tagliata fuori dalla corsa alla post season; aumentano allora le speranze di Meo Sacchetti di mettere le mani sui playoff, poi la Vanoli sarebbe tendenzialmente una mina vagante per tutti.

Trento ha saputo cambiare passo nel girone di ritorno, più precisamente dopo aver perso le prime due partite: da allora ha inanellato sette vittorie in otto partite, perdendo soltanto al Mediolanum Forum e battendo anche squadre come Brescia e Cantù. Attenzione perché questa squadra potrebbe anche regalarsi più del quinto posto: sono due le partite da recuperare ad Avellino che appare anche in flessione in termini generali, dunque riuscire a prendersi il quarto posto non appare così impossibile. In quel caso la Dolomiti Energia avrebbe il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff, e dunque avrebbe ancora più possibilità di arrivare alla semifinale.

