Fortitudo Bologna Piacenza/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

Diretta Fortitudo Bologna Piacenza, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDozza, con la Consultinvest ormai certa del secondo posto nel girone Est di A2

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Piacenza, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Piacenza si gioca al PalaDozza, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 15 aprile; la partita è valida per la ventinovesima giornata nel girone Est del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Le due squadre sono a caccia di obiettivi diversi: la Consultinvest è qualificata ai playoff ed è quasi certa di prendersi il secondo posto nel girone, ma deve anche fare i conti con la possibilità di vincere il raggruppamento e posizionarsi il più in alto possibile nella griglia, soprattutto con riguardo all’eventualità di avere il fattore campo in semifinale e finale. Piacenza invece è praticamente salva, ma non può dormire sugli allori: Bergamo fa pressione e potrebbe anche costringere la squadra emiliana a disputare il playout per salvarsi. Sarà ad ogni modo una sfida molto interessante, perché entrambe le squadre tengono a vincere; naturalmente per la Fortitudo c’è anche la necessità di preservare qualche energia in vista dei playoff che, come ha imparato a proprie spese, sono davvero dispendiosi dal punto di vista fisico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; per questa partita di Serie A2 non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video, dunque per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale della lega che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com. Qui saranno a disposizione le principali notizie sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

I RISULTATI DELLE SQUADRE

Quello che la Fortitudo sa con certezza è che chiuderà tra le prime quattro della Serie A2; quello che ancora non sa riguarda la possibilità di avere il record migliore e avere così la possibilità di giocare ogni singola “bella” nelle serie playoff al PalaDozza. Sarà difficile: nel girone Ovest Casale Monferrato e Scafati hanno gli stessi punti, ma soprattutto l’Alma Trieste in questo stesso raggruppamento Est ha una vittoria di vantaggio e ha anche la doppia sfida diretta a favore per differenza canestri. Dunque, per superare i giuliani, la Consultinvest avrebbe bisogno di vincere entrambe le partite nella speranza di due sconfitte di Trieste; molto probabilmente quindi Bologna non riuscirà nell’intento, ma si vedrà. Nessun problema invece per quanto riguarda le squadre che seguono: sia Treviso che Montegranaro hanno il vantaggio nel doppio confronto, ma si trovano a due partite di distanza.

Se Bologna dovesse vincere oggi il secondo posto sarà archiviato. Per quanto riguarda la Assigeco, la sensazione è che se la squadra emiliana fosse partita meglio sarebbe anche riuscita a lottare per i playoff; adesso invece la posizione è complicata, ovvero la quartultima con solo tre squadre alle spalle. La salvezza però è davvero a portata di mano: le partite di vantaggio su Bergamo sono due, l’unico motivo per cui Piacenza non è ancora salva è che i lombardi hanno vinto entrambe le sfide dirette e dunque potrebbero ancora effettuare l’aggancio. Anche qui però dovrebbe verificarsi una situazione difficile: due vittorie di Bergamo e due sconfitte della Assigeco. Staremo a vedere come andranno le cose…

