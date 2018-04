Napoli Biella/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Biella, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaBarbuto. La Eurotrend si prepara ai playoff, ma può ancora migliorare la sua posizione finale

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Biella, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli Biella si gioca al PalaBarbuto alle ore 18:00 di domenica 15 aprile; siamo nella ventinovesima giornata del girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018. Regular season ormai terminata per il Cuore Basket che, in attesa di sapere se la sentenza che riguarda Reggio Calabria sarà modificata, si prepara a disputare un clamoroso playout che non avrebbe dovuto giocare. Sul campo la squadra è retrocessa senza appelli, ma la fidejussione irregolare dei calabresi ha aperto le porte di uno spareggio per rimanere in categoria; occasione assolutamente da sfruttare, e dunque queste ultime partite serviranno per provare a mettere ritmo e fiducia in corpo. La Eurotrend deve ancora recuperare una partita, e dunque ha addirittura la possibilità di mettere le mani sul primo secondo nel girone Ovest: sarà difficile e nella peggiore delle ipotesi i piemontesi potrebbero anche chiuder in quinta posizione, ma anche in questo caso si tratta di un’opportunità ghiotta e da onorare al massimo delle possibilità, anche per presentarsi ai playoff nel migliore dei modi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Biella non sarà trasmessa in diretta tv; per questa partita di Serie A2 non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video, dunque per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale della lega che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com. Qui saranno a disposizione le principali notizie sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

I RISULTATI PRECEDENTI: COME ARRIVANO ALLA SFIDA?

Della situazione di Napoli avevamo parlato presentando la partita di recupero contro Treviglio: una retrocessione annunciata e un girone di ritorno con una sola vittoria si sono tramutati improvvisamente in una possibilità di rimanere in Serie A2. Anche così comunque il Cuore Basket resta la principale indiziata a scendere di categoria: le irregolarità di Reggio Calabria costituiscono la possibilità di proseguire la corsa ma il trend della stagione è chiaro, la squadra nel corso dell’anno non ha mai dato la sensazione di potersela giocare ad armi pari e ha visto l’esodo di tutti i migliori giocatori che, chi prima e chi dopo, hanno lasciato la barca che affondava. Restano due partite da disputare nel finale della regular season: gare che Napoli vorrà ovviamente giocare al massimo delle sue possibilità, per dimostrare alla sua avversaria (con tutta probabilità la Virtus Roma) di non partire battuta.

La Eurotrend ha sfida diretta favorevole nei confronti di Casale Monferrato e Scafati: le due capolista del girone Ovest giocheranno la sfida diretta all’ultima giornata e questo aumenta le possibilità della Eurotrend di arrivare seconda. La vittoria del girone è chiusa dal confronto tra le due formazioni che precedono, ma dall’altra parte potrebbe anche rappresentare la fortuna di Biella che spera di andare ad agganciarne almeno una, contando però che perda anche l’altra partita e cioè quella che si gioca oggi. In ogni caso la Eurotrend ha disputato la stagione che ci si aspettava; stona in questo finale il ko interno subito in volata dalla Givova, se vinta quella partita avrebbe dato ancora più margini per posizionarsi in seconda posizione e andare a sfidare la settima del girone Est. Contro Napoli ovviamente l’occasione è da non perdere: una vittoria permetterebbe di blindare il terzo posto e di arrivare con fiducia ai playoff, dove Biella sarà certamente una delle grandi favorite per il salto di categoria e per tornare finalmente a giocare in Serie A1.

