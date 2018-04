Pistoia Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pistoia Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. La The Flexx è già salva, il Banco di Sardegna insegue un posto nei playoff

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pistoia Sassari, basket Serie A1 26^ giornata (Foto LaPresse)

Pistoia Sassari sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Carmelo Paternicò, Michele Rossi e Nicola Ranaudo; alle ore 12:00 di domenica 15 aprile questa partita si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Stagione sostanzialmente chiusa per la The Flexx, salva e impossibilitata a raggiungere la griglia dei playoff; il Banco di Sardegna invece aspira a prendersi ancora una volta la post season, ma sta attraversando un periodo negativo e, avendo perso tutto il vantaggio accumulato, rischia ora di fallire l’obiettivo perché nel frattempo altre squadre si sono avvicinate e hanno sorpassato, e dunque la corsa si è complicata sensibilmente. Le motivazioni potrebbero essere il fattore decisivo nell’assegnare la vittoria, ma ovviamente anche Pistoia tiene a fare bella figura al netto dell’importanza della sfida dal punto di vista della classifica; staremo a vedere come andranno le cose qui al PalaCarrara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoia Sassari non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è in diretta streaming video, grazie alla piattaforma Eurosport Player che da questa stagione trasmette in mobilità (usufruendo dunque di PC, tablet o smartphone) tutte le partite del campionato di Serie A1 (e non solo). Per accedere al servizio è necessario abbonarsi; gratuita invece la consultazione del sito www.legabasket.it, per informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Pistoia è salva: quattro partite di vantaggio su Capo d’Orlando e tre anche su Pesaro, quartultimo posto in classifica e obiettivo archiviato. Di fatto la The Flexx sapeva da tempo di rimanere in Serie A1, ma adesso può gridarlo ad alta voce; nonostante la sconfitta di Pesaro della scorsa domenica ha mantenuto invariato il suo margine sulla Betaland che non sa più vincere, e tanto è bastato a Vincenzo Esposito. Peccato che le troppe battute d’arresto (16 sconfitte) siano costate la corsa ai playoff: tecnicamente i toscani potrebbero ancora farcela perché hanno tre partite da recuperare all’ottava, ma ci sono troppe squadre davanti a lei (anche Reggio Emilia) e un calendario che presenta molte sfide dirette da qui alla fine della regular season toglie alla The Flexx ogni possibilità di correre per la post season. Resta comunque un campionato con il segno positivo, adesso si tratterà di provare a chiudere in bellezza.

Sassari ha perso il filo proprio sul più bello: aveva vinto due partite consecutive (contro Cremona e Capo d’Orlando) oltrepassando in entrambi i casi i 100 punti, ma quando il calendario si è fatto più difficile la squadra si è come sciolta. Sconfitta casalinga contro Varese, ko a Brindisi e nuovo rovescio interno contro Brescia: la Dinamo rischia di buttare via un ottimo girone di andata, nel quale non era riuscita a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia ma era comunque rimasta a contatto con le migliori. Lo è anche adesso, ma entrando in questa giornata condivideva la posizione con Cantù, Cremona e Varese: solo una di queste quattro squadre andrà a giocare i playoff, e dunque per il Banco di Sardegna si fa complicata. Vedremo se il passo indietro di Federico Pasquini, che ha portato al ritorno di Zare Markovski sull’isola, servirà per archiviare un obiettivo che era stato fissato come assolutamente realistico.

