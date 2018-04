Varese Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Varese Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalA2A. Si affrontano due squadre che vogliono entrare nella griglia dei playoff

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Varese Reggio Emilia, basket Serie A1 26^ giornata (Foto LaPresse)

Varese Reggio Emilia, partita che viene diretta da Tolga Sahin, Mark Bartoli e Dario Morelli, è in programma al PalA2A con palla a due alle ore 18:00 di domenica 15 aprile: fa parte della 26^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018 ed è una sfida davvero interessante. Entrambe le squadre al momento sarebbero tagliate fuori dai playoff, ma entrambe possono rientrare nella griglia: servirà ovviamente vincere, la Grissin Bon ha due vittorie in meno rispetto alla Openjobmetis ma deve recuperare una partita, dunque ottenendo un successo oggi e poi battendo Cremona nel recupero riuscirebbe eventualmente a centrare la quota delle 12 affermazioni, quelle che ha ora Varese e che rappresenta il gruppetto che lotta per la post season. Sarà difficile per entrambe riuscire a centrare l’obiettivo; se non altro i lombardi possono dire di aver archiviato la salvezza con largo anticipo, ma adesso sentono l’odore di un’altra impresa e non vogliono mollare la presa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Reggio Emilia non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è in diretta streaming video, grazie alla piattaforma Eurosport Player che da questa stagione trasmette in mobilità (usufruendo dunque di PC, tablet o smartphone) tutte le partite del campionato di Serie A1 (e non solo). Per accedere al servizio è necessario abbonarsi; gratuita invece la consultazione del sito www.legabasket.it, per informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Otto vittorie in dieci partite nel girone di ritorno: questo il biglietto da visita di una Varese che era partita per salvarsi, si è trovata ultima in classifica al termine dell’andata ma ha saputo cambiare pelle e rendimento con il 2018. Diventata l’ammazza-grandi, la Openjobmetis ha però anche travolto Pesaro in casa e ha saputo battere Capo d’Orlando in Sicilia, con una magia di Stanley Okoye sulla sirena. A questo punto i playoff sono una realtà davvero concreta: a Varese mancano dal 2013 quando la squadra aveva vinto la regular season, e una società così storica non può rimanervi senza troppo a lungo. Tuttavia non sarà semplice: nonostante il grande rendimento nel ritorno i punti persi in precedenza sono tanti, e infatti al momento la Openjobmetis è nel gruppetto delle quattro pretendenti ma con sfide dirette a favore solo nei confronti di Cantù. La sensazione è che le partite contro Cremona e Torino saranno decisive, ma prima occorrerà battere Reggio Emilia per aumentare le possibilità.

Dopo la partenza 0-6 in campionato, il record della Grissin Bon è 10-8: di fatto la Reggiana ha saldo positivo, ma le prime gare perse fanno parte del percorso e non si possono cancellare. Per questo motivo in società la fiducia non è troppa: dopo aver perso in casa contro Venezia e il recupero contro Brescia, le sconfitte consecutive sono diventate tre e al PalaBigi non si festeggia da inizio febbraio, tanto che le dichiarazioni dello scorso weekend miravano al sollievo per aver archiviato con anticipo la salvezza. Tuttavia le speranze ci sono, come già detto: imperativo però vincere a Varese per non far scappare chi precede, poi il finale di stagione dovrà essere perfetto anche se sarà costellato di difficoltà (Torino e Bologna in casa, trasferta a Cantù).

