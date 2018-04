Venezia Brescia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Venezia Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio. Sfida diretta per il secondo posto nella regular season di basket A1

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Brescia, basket Serie A1 26^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Guido Giovannetti, può essere considerato uno dei big match nella 26^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: si gioca domenica 15 aprile alle ore 18:15. Due delle tre squadre con la certezza aritmetica di partecipare ai playoff, Reyer e Germani si sfidano per il secondo posto nella regular season: significherebbe avere il fattore campo per la serie dei quarti e quella della semifinale. Più in generale entrambe vogliono evitare di scivolare in quarta posizione, e in questo senso si devono guardare dalla Sidigas: scalando in questo posto di classifica si andrebbe a giocare un’eventuale semifinale contro l’Olimpia Milano, e questo complicherebbe le cose non di poco. Entrambe le squadre potrebbero anche ambire a prendersi la vittoria della regular season, ma dipende dalla EA7 e, soprattutto per Brescia, è ormai rimasto poco margine per provare a centrare il sorpasso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Brescia non è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket è in diretta streaming video, grazie alla piattaforma Eurosport Player che da questa stagione trasmette in mobilità (usufruendo dunque di PC, tablet o smartphone) tutte le partite del campionato di Serie A1 (e non solo). Per accedere al servizio è necessario abbonarsi; gratuita invece la consultazione del sito www.legabasket.it, per informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Reyer ha una vittoria di vantaggio, ma sa che se si dovesse arrivare a pari punti molto probabilmente sarebbe dietro: al PalaGeorge infatti Brescia aveva vinto di 19 punti e ribaltare la differenza canestri non sarà semplice. La squadra di Walter De Raffaele arriva dalla partita di Europe Cup disputata mercoledì e potrebbe dunque pagare qualcosa in termini di stanchezza; tuttavia in campionato arriva da due vittorie consecutive che non sono banali, perché ha battuto Avellino e Reggio Emilia (al PalaBigi) riscattando così l’inattesa sconfitta di Pistoia. Una squadra simile, campione d’Italia in carica, sa bene che la posizione nella griglia dei playoff può risultare un mero accessorio: quello che sarà importante è arrivare alla post season in forma e poi alzare il livello nelle serie che verranno disputate, esattamente come era successo lo scorso anno. Per Brescia sarà in ogni caso una sensazione nuova: la Germani si affaccia per la prima volta ai playoff e, dopo aver giocato la finale di Coppa Italia, vuole continuare a far sognare i suoi tifosi.

L’obiettivo stagionale era la salvezza; archiviata praticamente subito – con le nove vittorie iniziali – la Leonessa è poi riuscita a rimanere nei piani alti della classifica e a produrre un basket efficace fatto di difesa e tiri dalla lunga distanza, che ha pagato dividendi. Tre vittorie consecutive per entrare in questa partita, affermazioni di un certo peso specifico (Cantù e Sassari, quest’ultima fuori casa) che hanno permesso alla squadra di Andrea Diana di staccare Avellino, di fatto blindare il terzo posto e rimanere in corsa, sia pure virtualmente, per il primo. La partita del Taliercio è l’ennesimo esame di maturità per un gruppo che si è scoperto più valido e competitivo di quanto pensasse e che ora non vuole mollare: i tifosi a questo punto si aspettano grandi cose ai playoff e i giocatori non li vogliono deludere.

