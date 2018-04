Virtus Roma Siena/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Virtus Roma Siena, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Capitolini ad un passo dai playout, la Mens Sana potrebbe riuscire a qualificarsi ai playoff

15 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Roma Siena, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Virtus Roma Siena si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 aprile, come ventinovesima e penultima giornata nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018. E’ una partita che vale tanto per entrambe: la Virtus infatti può ancora evitare i playout che giocherebbe contro Napoli, e può farlo perché ha ancora una gara da recuperare e il vantaggio della doppia sfida diretta nei confronti di Treviglio. La Mens Sana invece vuole i playoff: archiviata la difficile pratica salvezza, adesso ha due giornate per provare a recuperare due posizioni ed entrare nelle prime otto della classifica. Per entrambe le squadre non sarà affatto semplice centrare i rispettivi obiettivi: molto probabilmente Roma dovrà comunque confrontarsi con lo spareggio per restare in Serie A2 mentre Siena non si qualificherà per i playoff. Tuttavia la matematica non le condanna ancora, e dunque è giusto che ci provino a cominciare da questo pomeriggio, quando il contesto farà sì che la tensione in campo sia realmente papabile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Roma Siena non sarà trasmessa in diretta tv; per questa partita di Serie A2 non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video, dunque per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito ufficiale della lega che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com. Qui saranno a disposizione le principali notizie sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Virtus deve sì recuperare una partita, ma lo farà contro Biella: anche una sola sconfitta di fatto condannerebbe i capitolini. La penalizzazione inflitta a Reggio Calabria ha permesso a Roma di giocarsela comunque, perché se la Metextra fosse rimasta nella posizione che occupava fino a pochi giorni fa la squadra capitolina non avrebbe nemmeno avuto l’occasione di sfruttare le ultime giornate per inseguire il sogno. Adesso ce la può fare, ma è comunque durissima e lo sanno bene allenatori e giocatori, che di fatto si stanno già preparando al playout contro Napoli nel quale partiranno favoriti, nel tentativo di rimanere in categoria e di assaltare una stagione nella quale dovranno necessariamente riprovare a costruire una squadra in grado di fare il salto.

Situazione simile a Siena, dove la stagione è stata davvero sofferta; alla fine la Mens Sana ha messo le mani sulla salvezza e adesso potrebbe addirittura prendersi i playoff. Per farlo dovrà necessariamente stare davanti a Rieti e Latina: ha sfida diretta a favore con la seconda ma non con la prima. Il problema è che la Benacquista non ha un calendario impossibile (Trapani e Virtus Roma): la Mens Sana dovrebbe vincere entrambe le partite e sperare che entrambe ne perdano almeno una. Siena chiuderà al PalaEstra contro Tortona: i piani si complicano anche considerando che questa è una squadra che ha saputo vincere cinque delle ultime sette partite. La sconfitta maturata a Latina lo scorso 11 marzo diventa allora sanguinosissima; adesso vedremo se la Soundreef riuscirà nell’intento, chiaramente perdendo questa sera al Palazzetto dello Sport di Roma le sue speranze si fermerebbero definitivamente o quasi.

