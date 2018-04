Bakken Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup, semifinale gara-2)

Diretta Bakken Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per il ritorno della semifinale di Europe Cup. La Scandone difende il +3 dell'andata

18 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bakken Avellino, Europe Cup semifinale gara-2 (Foto LaPresse)

Bakken Bears Avellino si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 18 aprile: presso la Vejlby Risskov Hallen la Scandone affronta il ritorno della semifinale di basket Europe Cup 2017-2018. La qualificazione alla finale è assolutamente alla portata: una settimana fa al PalaDelMauro i ragazzi di Pino Sacripanti hanno vinto 75-72. Poichè non è prevista una gara-3, ci si basa sulla differenza canestri: significa che Avellino dovrà contenere un’eventuale sconfitta a uno o due punti, mentre con un -3 si andrebbe evidentemente ai tempi supplementari. Il margine è risicato e all’andata i danesi hanno mostrato di essere competitivi, ma la squadra favorita è senza ombra di dubbio quella irpina e dunque la grande speranza è che la Sidigas centri la finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bakken Bears Avellino non sarà trasmessa in diretta tv, ma tutti gli appassionati della Europe Cup e del basket in generale potranno assistere alla sfida su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: il canale ufficiale YouTube della FIBA mette infatti a disposizione la diretta streaming video della partita, l’indirizzo al quale recarvi è youtube.com/FIBA. Naturalmente sul sito della federazione europea, alla sezione apposita, troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

IL CONTESTO

Avellino rischia di pagare a caro prezzo il quarto periodo del PalaDelMauro: entrata negli ultimi 10 minuti con un vantaggio di 13 punti, non è riuscita a gestire e si è fatta pian piano recuperare dai Bakken Bears. Darko Jukic ha avuto anche la palla per pareggiare, ma ha sbagliato la tripla; sarebbe forse cambiato poco, ma certamente la Scandone ha imparato sulla propria pelle a non poter sottovalutare gli avversari. Jason Rich ha giocato una partita monumentale con 28 punti (10/19 dal campo), 8 rimbalzi e 4 assist con 30 di valutazione; il migliore per plus/minus è stato però Kyrylo Fesenko (11 punti e 4 rimbalzi), con il centro ucraino in campo Avellino ha vinto di 10 punti ma i problemi di falli hanno condizionato la sua partita, e questa potrebbe anche essere una chiave per la sfida di oggi.

In campionato la Scandone arriva dalla netta vittoria su Pesaro, che ha blindato ancor più il quarto posto: l’obiettivo di Avellino è quello di provare a prendersi la terza piazza così da evitare Milano nell’eventuale semifinale, dopo il periodo difficile la squadra ha sfruttato in pieno le due partite casalinghe consecutive che ha chiuso con uno scarto medio di 22,5 punti. I Bakken Bears, campioni di Danimarca in carica, hanno vinto tantissimo a livello nazionale negli ultimi tempi; sono una squadra formata in gran parte da giocatori danesi, gli unici stranieri sono quattro. In questo momento sono secondi in classifica con 17 vittorie e 4 sconfitte, alle spalle di Horsens, e puntano il quindicesimo titolo negli ultimi 22 anni. In casa hanno vinto cinque partite perdendone tre nel corso di questa Eurocup, dunque si tratta di una squadra che concede qualcosa sul suolo amico e questa cosa va chiaramente sfruttata dalla Sidigas.

