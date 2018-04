Reggio Emilia Cremona/ Streaming video e tv: orario e risultato live (basket Serie A1, recupero)

Diretta Reggio Emilia Cremona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi, recupero nella 23^ giornata del campionato di basket Serie A1

18 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Cremona, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 18 aprile: con questa partita si completa definitivamente il quadro dei recuperi nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Questo rientra nella 23^ giornata, ed è una delle due partite che la Grissin Bon aveva rinviato per preparare al meglio gli impegni di Eurocup; dopo aver già giocato contro Brescia, la squadra di Massimiliano Menetti si confronta ora con la Vanoli in una sfida decisamente delicata e importante, che per entrambe può voler dire tornare a sperare nei playoff ma che è sicuramente più urgente per la Reggiana, che sta attraversando un periodo davvero difficile e rischia ormai di rimanere fuori.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Cremona, ma come sempre in questa stagione di basket ci sarà la disponibilità del portale Eurosport Player, al quale potrete abbonarvi pagando una quota e che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 con ampio ventaglio anche sulle principali coppe europee. Ovviamente per usufruire delle immagini in diretta streaming video dovrete avere a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Ultima chiamata per Reggio Emilia: quattro sconfitte consecutive per la Grissin Bon, che aveva record quasi in positivo e si trova invece a dover arrancare. Le tre partite di svantaggio dalle tre squadre che si contendono l’ultima piazza disponibile sono davvero troppe con cinque gare da giocare; ovviamente può succedere di tutto, ma la Reggiana ha tanti problemi con gli infortunati e, nonostante il talento, in questo momento è davvero corta. Si è visto bene anche a Varese: partita malissimo (-18 al termine del primo quarto), la squadra emiliana ha rimontato nel terzo periodo ma quando si è trattato di chiudere i conti non ha più avuto le energie e si è fatta battere. Alessandro Frosini aveva descritto la partita del PalA2A come uno spareggio: avendolo perso, restano davvero poche possibilità. Non così per Cremona, che si trova ad una sola gara dall’ottavo posto in una classifica che continua a cambiare e presentare nuove realtà in corsa per la post season.

La Vanoli ha bisogno di ritrovare lo smalto che sembra essere mancato in questo periodo: ha perso le ultime due partite subendo sempre oltre 90 punti e segnandone meno di 80, dati che ci fanno capire come entrambe le fasi del gioco siano appannate. Il rischio è quello di gettare alle ortiche quanto di buono era stato fatto in precedenza; il calendario dà una mano fino a un certo punto perchè le partite contro Brescia e Varese sono pericolose e potrebbero impedire ai lombardi di centrare l’obiettivo. Anche per questo motivo bisognerà approfittare della situazione difficile di Reggio Emilia e tentare di vincere al PalaBigi, così da agganciare il treno giusto.

