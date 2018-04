Groningen Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup, semifinale)

Diretta Groningen Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di ritorno in Europe Cup. La Reyer difende il +10 dell'andata e cerca il pass per la finale

19 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Groningen Venezia, basket Europe Cup (Foto LaPresse)

Donar Groningen Venezia si gioca alle ore 19:30 di giovedì 19 aprile: la semifinale di ritorno di basket Europe Cup 2017-2018 può consegnare l’ultimo atto del torneo a una Reyer che una settimana fa è stata capace di vincere con un margine di 10 punti. In questa competizione le serie ad eliminazione diretta si disputano in andata e ritorno, con la differenza canestri a fare da discriminante: questo significa che al Martini Plaza la squadra di Walter De Raffaele può permettersi anche di perdere, a patto che contenga il ko dentro i 9 punti. Con il +10 a favore degli olandesi si andrebbe all’overtime, qualunque altro risultato dal +11 interno in su qualificherebbe Groningen alla finale. Diciamolo pure: Venezia parte favorita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Donar Groningen Venezia non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrete seguire la semifinale di ritorno di Europe Cup sul canale ufficiale YouTube della FIBA: l’account è youtube.com/FIBA e le immagini in diretta streaming video saranno usufruibili su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito della Federazione europea di pallacanestro (www.fiba.com) potete invece raggiungere la sezione dedicata alla Europe Cup e qui consultare alcune informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo.

IL CONTESTO

La Reyer arriva dalla vittoria su Brescia nel big match di Serie A1: un successo che ha permesso ai lagunari di avvicinare le prime due posizioni in regular season. Nelle ultime quattro giornate Venezia proverà a prendersi anche la prima piazza, strappandola all’Olimpia Milano; in questo modo avrebbe il vantaggio del fattore campo in tutte le serie dei playoff, un particolare che potrebbe essere fondamentale in un’eventuale finale contro la EA7. In campo europeo c’è forse un po’ di rammarico per la bruciante eliminazione dalla Champions League, ma la cavalcata in Europe Cup ha avvicinato la possibilità di giocare un’altra finale; la partita di andata è stata sostanzialmente dominata, con una bella reazione nel terzo periodo dopo che gli olandesi erano riusciti a chiudere il primo tempo avanti di un punto.

E' soprattutto positivo il fatto che nessuno dei giocatori di Venezia si sia elevato sui compagni, ma che ben quattro elementi abbiano chiuso con un buon dato di valutazione; il migliore è stato MarQuez Haynes che ha messo 12 punti tirando con il 50%, ha smazzato 7 assist ma ha anche catturato 4 rimbalzi, mentre il realizzatore più prolifico è risultato essere Stefano Tonut (14) che in ambito internazionale sta trovando una sua dimensione. Se cogliamo, nella semifinale di ritorno la Reyer avrà bisogno di aumentare l’intensità a rimbalzo: potrebbe essere la chiave della qualificazione alla finale.Il Donar Groningen è una delle due squadre al comando della Eredivisie: con 24 vittorie e 4 sconfitte si trova appaiato al Den Bosch e con due punti di vantaggio sullo Zwolle, nel fine settimana è arrivato un +24 sul campo di Leeuwarden con 16 punti di Evan Bruinsma.

