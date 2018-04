Brescia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 27^ giornata)

Diretta Brescia Olimpia Milano, streaming video e diretta tv: orario e risultato live. Big match al PalaGeorge, la EA7 vuole avvicinare la vittoria della regular season in Serie A1

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Olimpia Milano, basket Serie A1 27^ giornata (Foto LaPresse)

Brescia Olimpia Milano si gioca al PalaGeorge di Montichiari domenica 22 aprile, con palla a due alle ore 19:00. Quartultima giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018, e sfida interessantissima e potenzialmente decisiva: con una vittoria la Germani terrebbe ancora viva la speranza di prendersi almeno il secondo posto nella regular season e, allo stesso tempo, farebbe un bel passo avanti verso le prime tre piazze. Il terzo posto sarebbe fondamentale perchè consentirebbe alla Leonessa di evitare l’Olimpia fino alla serie di finale; la stessa EA7 con un’affermazione al PalaGeorge avvicinerebbe sensibilmente la vittoria della regular season, e dunque il fattore campo a favore per tutti i playoff che sarebbe importante anche per una squadra come Milano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Olimpia Milano è una delle partite che per questo turno di campionato verranno trasmesse in diretta tv: appuntamento con il solito canale Eurosport 2, ma ovviamente tutti gli appassionati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video fornito da Eurosport Player, la piattaforma che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per la quale dovrete versare una quota per abbonarvi. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili su questa partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaGeorge.

I RISULTATI

La possibilità di vincere la regular season sembra andata per Brescia: aumenterebbe con una vittoria di almeno 4 punti, ma in ogni caso le partite di ritardo da Milano sarebbero due e dunque la squadra di casa dovrebbe poi vincerle tutte, sperando che l’Olimpia si limiti ad una sola affermazione. L’obiettivo per Andrea Diana è quello di cui abbiamo già detto: blindare il terzo posto, difendendolo dagli assalti di Avellino. Il calendario non è esaltante per la Leonessa, ma potrebbero bastare anche solo due vittorie; quella di oggi è forse la più difficile perchè la capolista è in un grande momento, mentre la Germani ha perso le ultime due partite (entrambe in trasferta) e in questo girone di ritorno è caduta anche in casa contro la Virtus Bologna e Trento.

Resta comunque una stagione di altissimo livello per una squadra che aveva come traguardo la salvezza senza affanni, e che invece ha giocato la finale di Coppa Italia ed è entrata nella rosa delle candidate per lo scudetto; Milano in ogni caso resta ancora superiore e sta producendo un basket di alto livello, tanto da consentirle di raggiungere quota 90 punti nelle ultime tre uscite. L’Olimpia non perde dal derby di Varese, 28 gennaio: da allora ha messo insieme 9 vittorie consecutive, travolgendo sul suo percorso anche Virtus Bologna, Avellino e Cantù fuori casa. Vincere la regular season potrebbe essere una formalità, e invece rischia di non esserlo: l’ultima giornata vede Milano impegnata al Taliercio avendo perso l’andata, se Venezia arriverà con una sola vittoria di svantaggio (come la situazione attuale) prendendosi un’altra affermazione avrebbe anche la testa di serie numero 1 nella griglia dei playoff.

