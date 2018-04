Brindisi Cremona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A1 27^ giornata)

Diretta Brindisi Cremona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaPentassuglia la Happy Casa cerca punti per la salvezza, la Vanoli vuole i playoff

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Cremona, basket Serie A1 27^ giornata (Foto LaPresse)

Brindisi Cremona si gioca alle ore 17:30 di domenica 22 aprile: presso il PalaPentassuglia va in scena la partita valida per la 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Non può ancora dirsi al sicuro la Happy Casa che, battuta da Capo d’Orlando una settimana fa, ha solo due partite di vantaggio sulla stessa Betaland e su Pesaro. Certo la strada è in discesa, ma Frank Vitucci sa bene di non poter dare per scontata nessuna delle sfide che la sua squadra giocherà da qui alla chiusura della regular season. La Vanoli insegue i playoff, ma appare in calo: la sconfitta di Reggio Emilia nel recupero di mercoledì l’ha lasciata a una vittoria di distanza dalle tre squadre che si stanno contendendo settima e ottava posizione, e dunque con la necessità di recuperare su almeno due di loro. Non sarà semplice, ma di certo Meo Sacchetti e i suoi possono ancora centrare l’obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Cremona non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questa giornata di campionato; usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone potrete però servirvi del consueto servizio di Eurosport Player, che fornisce in diretta streaming video tutte le partite della Serie A1 di basket dando anche un ampio sguardo sulle coppe europee. Il servizio è in abbonamento, dunque dovrete pagare una quota per avervi accesso; in più ricordiamo che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Brindisi ha centrato un record poco invidiabile in questo campionato: è la squadra che ha permesso a Capo d’Orlando di spezzare la striscia record di 14 sconfitte e, se consideriamo che la Happy Casa ci aveva perso anche all’andata ed era stata l’ultima formazione battuta dai siciliani, il primato negativo peggiora. La sconfitta interna è ancor più sanguinosa perchè ha impedito ai pugliesi di sfruttare al meglio le due partite casalinghe a disposizione, in più vincendo domenica scorsa Brindisi avrebbe sostanzialmente archiviato la salvezza ponendosi al sicuro rispetto alla Betaland e potendo fregiarsi delle tre partite di vantaggio su Pesaro (in virtù della doppia sfida diretta). Adesso serve stringere i denti e ottenere quella vittoria che sarebbe probabilmente decisiva; certo la Happy Casa si può salvare anche perdendo sempre, ma bisognerà evitare qualunque possibile rischio.

La Vanoli ha perso le ultime tre: dopo essere caduta ad Avellino e in casa contro Trento, ha lasciato strada anche a Reggio Emilia nel recupero infrasettimanale. Una sconfitta che ha dato prova di come la squadra lombarda sia stanca: è stato un punto a punto, ma nel finale la Grissin Bon ha giocato meglio i possessi decisivi e si è così presa la vittoria, con Cremona che ha finito la benzina. Ci sono quattro partite per provare a rientrare nei playoff: quella importante arriverà a Varese perchè rappresenta una sfida diretta, ma ovviamente perchè conti ancora bisognerà che la Vanoli ci arrivi con una situazione di classifica che le permetta eventualmente di sorpassare le avversarie.

