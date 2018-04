Capo d'Orlando Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 27^ giornata)

Diretta Capo d'Orlando Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaSikeliArchivi. La Betaland finalmente ha chiuso la sua striscia di sconfitte

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Avellino, basket Serie A1 27^ giornata (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Avellino, valida per la 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, si gioca alle ore 18:15 di domenica 22 aprile: appuntamento al PalaSikeliArchivi tra due squadre che vanno a caccia di obiettivi diversi. La Betaland si è rimessa in corsa per la salvezza, nel senso che a oggi sarebbe salva in virtù della doppia sfida diretta contro Pesaro: il ritorno a una vittoria che mancava da quattro mesi potrebbe finalmente aver sbloccato una squadra che già nelle uscite precedenti aveva mostrato ottime cose, senza però riuscire a festeggiare i due punti. La Scandone invece assapora la possibilità di agganciare Brescia e soffiarle il terzo posto in classifica, cosa che permetterebbe a Stefano Sacripanti di evitare una potenziale semifinale contro l’Olimpia Milano.

Capo d’Orlando Avellino non è una delle partite che per questo turno di campionato verranno trasmesse in diretta tv: ovviamente però tutti gli appassionati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video fornito da Eurosport Player, la piattaforma che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per la quale dovrete versare una quota per abbonarvi. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili su questa partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaGeorge.

La Betaland riparte dalla rimonta di Brindisi: era quasi inevitabile che il cerchio si chiudesse al PalaPentassuglia, perchè la Happy Casa era stata l’ultima squadra battuta dai siciliani prima della striscia di 14 sconfitte. Sotto di 5 con meno di due minuti da giocare, Capo d’Orlando ha cambiato passo o meglio lo ha fatto Justin Knox: dominante sotto i tabelloni, l’ex Fortitudo ha firmato da solo il parziale di 6-0 che ha permesso all’Orlandina di effettuare il sorpasso. Donta Smith non ha gestito al meglio il possesso della vittoria e così Capo d’Orlando è tornata a vincere dopo quattro mesi; adesso ha messo alle sue spalle Pesaro, e in più potrebbe anche dare fastidio alla stessa Happy Casa che ha due partite di vantaggio. Per Avellino ci sono due vittorie consecutive; la squadra irpina in questo girone di ritorno non è stata brillante come ci si sarebbe potuti aspettare, perchè ha perso quattro delle cinque partite precedenti al bis di aprile.

In particolare, Stefano Sacripanti è preoccupato da come i suoi ragazzi sono caduti contro avversarie che la Sidigas potrebbe ritrovare ai playoff: Milano e Venezia, ma anche Cantù e Varese. Sicuramente qualcosa da sistemare c’è; il roster ha talento e sembra davvero difficile che possa venire eliminato al primo turno, ma prendersi il terzo posto è importante e, soprattutto, Avellino deve ancora dimostrare di poter fare il salto di qualità quando conta davvero. Vale a dire, migliorare le semifinali delle ultime stagioni ma anche riscattare l’eliminazione ai quarti in Coppa Italia, che sicuramente fa ancora male per quelle che erano le premesse (la squadra era arrivata a Firenze con la testa di serie numero 1).

