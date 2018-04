Mantova Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Mantova Fortitudo Bologna, basket A2 Est (Foto LaPresse)

Mantova Fortitudo Bologna si gioca alle ore 18:00 di domenica 22 aprile: al PalaBam le due squadre concludono la regular season nel girone Est di basket Serie A2 2017-2018. La Dinamica Generale tuttavia si ferma definitivamente, avendo raggiunto agevolmente la salvezza ma non essendo riuscita ad avvicinare la zona playoff; la Consultinvest invece deve giocare i playoff, e finalmente inizia la lunga rincorsa verso quella promozione che è sfuggita negli ultimi anni e che sarà difficilissima da andare a prendere, visto che c’è un solo posto per le 16 partecipanti ai playoff e in generale per le 30 squadre che hanno preso parte al campionato. La partita di oggi in ogni caso è importante: la Fortitudo potrebbe ancora prendersi il primo posto nel girone Est e, al netto dell’avversaria di primo turno, sarebbe un’ottima cosa per avere il vantaggio del fattore campo anche contro Trieste.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Mantova Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del nostro Paese, e per la partita del girone Ovest non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo, potete consultare il sito ufficiale della lega, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.Anche le due società rendono fruibili gli account ufficiali presenti sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

I RISULTATI DELLE SQUADRE

Arrivare davanti per Bologna conta eccome: c’è la possibilità di avere la prima testa di serie in assoluto, e dunque di aumentare di gran lunga le possibilità di prendersi la promozione. La Fortitudo ha affrontato la regular season in maniera comunque positiva: sapeva che Trieste avrebbe potuto darle fastidio e infatti se la sta ancora giocando con l’Alma, ma se non altro ha saputo tenere alle sue spalle le pericolose Treviso e Montegranaro e, dovesse incrociare la De’ Longhi, per la prima volta in tre anni avrebbe il fattore campo a suo favore. Quel che conta sarà arrivare con la testa sgombra e le gambe pronte quando conterà: per superare i playoff serve soprattutto la condizione fisica, in più il primo turno dovrà essere affrontato con il giusto rispetto concesso all’avversario ma anche sapendo di essere nettamente favoriti.

Mantova avrebbe potuto giocare i playoff, ma è crollata nel finale: dopo aver battuto Piacenza ha perso sei partite consecutive prima di tornare a vincere (a Orzinuovi) ma ormai le avversarie avevano preso il largo. Peccato: i lombardi sono stati senz’altro una delle grandi protagoniste di questa stagione, nel girone di andata hanno vinto 9 partite con un grandissimo rush finale ma poi non sono riusciti a mantenere il livello. Il loro campionato si conclude oggi: si accomoderanno a guardare i playoff e ci riproveranno il prossimo anno, quando eventualmente potranno schierare in campo anche tutta l’esperienza che hanno accumulato nel corso di una stagione durante la quale si sono tolti anche delle belle soddisfazioni.

