Pesaro Cantù/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 27^ giornata)

Diretta Pesaro Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per centrare i loro obiettivi

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Cantù, basket Serie A1 27^ giornata (Foto LaPresse)

Pesaro Cantù si gioca all’Adriatic Arena, con palla a due alle ore 17:00 di domenica 22 aprile: è una delle partite valide per la 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Mancano quattro turni per chiudere la regular season, ed entrambe le squadre hanno bisogno di vincere: al momento infatti avrebbero fallito i loro obiettivi. Con una differenza: la Red October non si qualificherebbe per i playoff che, per come era iniziata la stagione, forse non erano nemmeno contemplati (ma che adesso ovviamente sono un traguardo da andare a prendere), mentre la Vuelle sarebbe costretta alla retrocessione in Serie A2. Pesaro ha la possibilità di sfruttare il fattore campo e il calore di un pubblico che non l’ha mai abbandonata, ma Cantù sulla carta ha un roster superiore e dunque è favorita per questa partita, da vedere come andranno le cose sul parquet.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Cantù non è una delle partite che per questo turno di campionato verranno trasmesse in diretta tv: ovviamente però tutti gli appassionati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video fornito da Eurosport Player, la piattaforma che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per la quale dovrete versare una quota per abbonarvi. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili su questa partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaGeorge.

I RISULTATI E PRECEDENTI

E’ successo quello che Pesaro sapeva sarebbe potuto accadere: improvvisamente Capo d’Orlando è tornata a vincere, e dunque è riuscita a mettersi davanti agli adriatici in virtù della doppia sfida diretta. La Vuelle ovviamente è conscia del fatto che avendo il doppio confronto a sfavore rischia decisamente di più; tuttavia ci crede fino in fondo, e ha come appiglio le ultime stagioni nelle quali è sempre riuscita a conquistare la salvezza nelle varie sfide che si è trovata ad affrontare. In questo senso il successo su Pistoia è stato importantissimo, poi è arrivato il ko pesante di Avellino e adesso ci sarà un finale di stagione da rizzarsi i capelli, con sfide a Milano e Venezia prima di chiudere a Sassari. Sarebbe bastato girare la differenza canestri con la Betaland lo scorso mese, così invece la Vuelle dovrà vincere almeno una partita: compito decisamente arduo. La Red October si trova fuori dalla zona playoff dopo tanto tempo.

E' successo a causa delle due sconfitte consecutive, al termine di un clamoroso tour de force che ha visto i brianzoli tenere comunque botta (due vittorie e tre sconfitte) e della clamorosa risalita di Varese, che ha impattato la quota 13 vittorie della stessa Cantù e di Sassari, facendo valere il 2-0 nei confronti della Red October. Dunque, a meno di andare a riprendere una delle squadre che stanno sopra (Trento e Virtus Bologna), Cantù sa bene che per arrivare alla post season avrà bisogno di vincere almeno una partita in più di Varese e Sassari, perchè finire con gli stessi punti vorrebbe dire essere esclusa per classifica avulsa. Uno sguardo al calendario: dopo la trasferta di Pesaro, Marco Sodini e i suoi ragazzi ospiteranno Reggio Emilia e Brindisi con in mezzo la trasferta di Capo d’Orlando. Ci sono i margini e le potenzialità per un percorso netto: fosse così, i playoff sarebbero sostanzialmente archiviati perchè la Openjobmetis e il Banco di Sardegna hanno impegni decisamente più complicati.

