Reggio Calabria Napoli/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Reggio Calabria Napoli, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCalafiore. Respinto il ricorso, la Viola è definitivamente condannata alla Serie B

22 aprile 2018 Redazione

Diretta Reggio Calabria Napoli, Serie A2 Ovest (Foto LaPresse)

Reggio Calabria Napoli si gioca alle ore 18:00 di domenica 22 aprile, ed è valida per la 30^ e ultima giornata del girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018. E’ quasi uno scherzo del destino che le due squadre si incrocino nel turno che chiude la regular season: la sfida del PalaCalafiore si può leggere come una sorta di passaggio di consegne. Per tutta la stagione il Cuore Basket è stata la formazione destinata alla retrocessione, con appena tre vittorie in 29 partite; la Viola invece lottava per i playoff, ma un provvedimento pendente su una fidejussione irregolare ha portato la squadra calabrese all’ultimo posto, in virtù dei 34 punti tolti. Risultato: Napoli giocherà dei playout nei quali non credeva più e potrebbe clamorosamente salvarsi, Reggio Calabria ripartirà dalla Serie B a meno che ovviamente non ci siano ripescaggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Calabria Napoli non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del nostro Paese, e per la partita del girone Ovest non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo, potete consultare il sito ufficiale della lega, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.Anche le due società rendono fruibili gli account ufficiali presenti sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il contesto della partita odierna è tutto qui: ruoli invertiti, e adesso è Napoli che deve prepararsi al meglio per giocare il playout contro la Virtus Roma. Dal punto di vista del Cuore Basket si tratta semplicemente di riprendere confidenza con l’intensità e l’aggressività perdute, perchè il campionato era finito da tempo e si giocava esclusivamente per l’orgoglio. Reggio Calabria ha perso tutto: una volta appurata l’irregolarità nell’iscrizione, il tribunale sportivo ha deciso che la cosa migliore fosse togliere alla squadra tutti i punti guadagnati sul campo, così da non toccare la classifica delle altre e non aprire in nessun caso provvedimenti negativi contro chi c’entrava poco. Detto che la Viola ha perso in settimana anche il ricorso, ovviamente ci sono due formazioni che ne hanno beneficiato: di Napoli abbiamo detto, l’altra è Rieti che in questo momento si trova ottava in classifica ed è quindi vicina a prendersi i playoff. Da segnalare anche che a Reggio sono stati tolti i punti necessari a farla retrocedere aritmeticamente dal giorno del provvedimento: di fatto una cancellazione del campionato, ma escluderla senza colpo ferire avrebbe portato a situazioni difficili riguardo le squadre che avrebbero ancora dovuto giocarci contro. La decisione ha messo tutti d’accordo, e ora la Metextra chiuderà la sua stagione conoscendo il suo beffardo destino.

© Riproduzione Riservata.