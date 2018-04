Sassari Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A1 27^ giornata)

Diretta Sassari Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Una sfida importante per entrambe, ma sopratutto per la Dinamo che punta il posto nei playoff

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassari Venezia, basket Serie A1 27^ giornata (Foto LaPresse)

Sassari Venezia è l’anticipo nella 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, o comunque la prima sfida in programma: si gioca alle ore 12:00 di domenica 22 aprile. La Dinamo ha bisogno di vincere per blindare una posizione ai playoff che non è assolutamente certa, e per la quale gli ultimi quattro turni saranno decisivi. La Reyer invece ha le mani sulla seconda piazza, ma punta ancora a vincere la regular season: la possibilità di avere il vantaggio del fattore campo anche nell’eventuale finale contro Milano è troppo ghiotta per lasciarla per strada, in ogni caso a prescindere da come Venezia si presenterà ai playoff l’obiettivo dichiarato è quello di provare a rivincere lo scudetto, se poi la strada si dovesse interrompere prima non sarebbe certo un fallimento ma la squadra di Walter De Raffaele ha la possibilità di arrivare in fondo ancora una volta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassari Venezia non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno: l’appuntamento allora è con il servizio Eurosport Player, la grande novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite del massimo campionato di basket e un excursus anche sulle principali coppe europee. Per accedere alle immagini in diretta streaming video dovrete pagare una quota per abbonarvi alla piattaforma, e ovviamente disporre di strumenti come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in assenza di un televisore. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili su questa gara, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

I RISULTATI DELLE DUE SQUADRE

Reduce dalle fatiche europee, la Reyer si rituffa nel campionato per chiudere idealmente un tour de force che però non è ancora del tutto concluso, visto che all’ultima giornata al Taliercio si presenterà Milano. I lagunari dunque puntano, nella peggiore delle ipotesi, a confermare la partita di ritardo sapendo che la vittoria contro l’Olimpia significherebbe avere la testa di serie numero 1; in realtà la speranza è di sfruttare le gare precedenti per rendere ininfluente la sfida diretta. Dicevamo del tour de force: a partire da marzo Venezia ha giocato in serie contro Bologna, Torino, Cantù, Avellino, Reggio Emilia e Brescia, e adesso sfida Sassari. Ha vinto tutte queste partite, curiosamente perdendo solo contro Pistoia che in mezzo a questa serie era la sfida più abbordabile; il percorso ha comunque confermato i campioni d’Italia come realtà solidissima del nostro campionato, capace di fare il salto di qualità e di avere ben pochi problemi in regular season anche al netto degli infortuni avuti.

Il Banco di Sardegna arriva dalla vittoria di Pistoia, importante anche perchè ottenuta in rimonta: la squadra è riuscita così a spezzare la serie di tre sconfitte che le aveva fatto perdere la sua presa sui playoff. L’obiettivo dichiarato rimane quello, ma le squadre con cui fare i conti sono davvero tante; la partita di oggi diventa allora importantissima per sparigliare le carte, anche perchè Sassari avrà poi due trasferte consecutive ad Avellino e Trento e, quando chiuderà al PalaSerradimigni contro Pesaro, potrebbe avere già esaurito le possibilità di qualificarsi per la post season. Dunque siamo davvero ad una partita importante per entrambe le squadre, anche se chiaramente è il Banco di Sardegna che ha la maggiore urgenza di prendersi la vittoria perchè per la Reyer non cambierebbe poi molto.

