Siena Tortona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Siena Tortona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaEstra. La Soundreef ha una possibilità minima di fare i playoff, Bertram quarta o quinta

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Siena Tortona, basket A2 Ovest 30^ giornata (Foto LaPresse)

Siena Tortona, che si gioca al PalaEstra alle ore 18:00 di domenica 22 aprile, chiude per le due squadre la regular season nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018; tuttavia almeno una delle due formazioni continuerà il suo campionato e lo farà nei playoff, dovendo ancora definire la sua posizione nella griglia che in ogni caso sarà peggiore rispetto a quella dello scorso anno. Siena e i playoff distano una sola partita, ma la situazione è complicatissima: la Soundreef dovrebbe sperare in tanti incroci favorevoli dal punto di vista dei risultati e, pur partendo in vantaggio nella classifica avulsa rispetto a settima e ottava della classe, è comunque distante dall’obiettivo. Vedremo dunque: sicuramente sarà una sfida tutta da vivere per quello che è il suo contesto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Tortona non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del nostro Paese, e per la partita del girone Ovest non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che saranno impegnati in campo, potete consultare il sito ufficiale della lega, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.Anche le due società rendono fruibili gli account ufficiali presenti sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Lo scorso anno seconda nel girone Ovest, in questa stagione la Bertram non può andare oltre la quarta posizione perchè, anche agganciando Biella, sarebbe dietro per avere lo svantaggio nella doppia sfida diretta. Addirittura Tortona rischia di trovarsi quinta (se dovesse perdere oggi con contemporanea vittoria di Legnano), e dunque di non avere il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff; a tale proposito, va detto che a una giornata dal termine della regular season l’avversaria dei piemontesi nella post season sarebbe oggi Udine, accoppiamento certamente più morbido rispetto a quello contro Montegranaro (quarta nel girone Est) anche se la situazione è ancora tutta in divenire. Per quanto riguarda Siena, la situazione a 40 minuti dal termine è clamorosamente ingarbugliata.

Davanti ci sono Rieti e Agrigento contro cui il doppio confronto è favorevole, così come con Treviglio; se però anche Cagliari e Latina dovessero vincere in questa ultima giornata, sarebbero altre due squadre di cui tenere conto per la classifica avulsa. In questo caso, la sfida diretta è favorevole nei confronti della Pasta Cellino ma non della Benacquista Assicurazioni; sicuramente la Mens Sana ha uno score positivo ma anche una vittoria di una delle squadre a quota 28 punti le toglierebbe qualunque possibilità di partecipare ai playoff, lasciandola con una salvezza archiviata in anticipo grazie a un buon girone di ritorno ma che, a conti fatti, non è certamente il traguardo al quale la società toscana avrebbe aspirato prima che iniziasse la stagione.

© Riproduzione Riservata.