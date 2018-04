Trento Pistoia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A1 27^ giornata)

Diretta Trento Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. L'Aquila ha ormai un piede e mezzo nei playoff, la The Flexx ha già archiviato la salvezza

22 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trento Pistoia, basket Serie A1 27^ giornata (Foto LaPresse)

Trento Pistoia, in programma alle ore 20:45 di domenica 22 aprile, è uno dei due posticipi nella 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2108: alla BLM Group Arena squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 22 aprile. La Dolomiti Energia ha più di un piede nei playoff, anche se non si può dire del tutto al sicuro; ha due partite di vantaggio sulla nona posizione, e il fatto che le squadre alle sue spalle si stiano dando aspra battaglia per gli ultimi spot non può che favorire la squadra di Maurizio Buscaglia, che ha definitivamente cambiato passo e attenta addirittura al quarto posto. La The Flexx è salva, e dunque affronta queste ultime partite nel tentativo di migliorare il più possibile la sua classifica ma senza l’assillo di dover necessariamente vincere per ottenere la permanenza nel massimo campionato; potremo anche divertirci nel vedere all’opera giocatori di valore.

Trento Pistoia è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno: bisognerà andare su Rai Sport o Rai Sport +, con diretta streaming come sempre garantita dal sito www.raiplay.it. Inoltre l’altro appuntamento è con il servizio Eurosport Player, la grande novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite del massimo campionato di basket e un excursus anche sulle principali coppe europee. Per accedere alle immagini in diretta streaming video dovrete pagare una quota per abbonarvi alla piattaforma, e ovviamente disporre di strumenti come PC, tablet e smartphone per assistere alla partita in assenza di un televisore. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili su questa gara, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Trento è una delle squadre più calde del campionato: per l’Aquila le vittorie consecutive, dopo il colpo di Cremona, sono diventate quattro ma ce ne sono otto nelle ultime nove giornate, con unico ko arrivato al Mediolanum Forum. La sensazione è che l’eliminazione dalla Eurocup abbia fatto bene alla squadra, se non altro in termini di brillantezza fisica: le fatiche europee si facevano sentire perchè le avversarie erano di livello, una volta esaurito il doppio impegno Trento ha ripreso a volare e adesso diventa un’avversaria che nessuno si vorrebbe trovare davanti nel primo turno dei playoff. L’obiettivo per Buscaglia e i giocatori potrebbe essere quello di andare a prendersi il quarto posto che appartiene ad Avellino; la Scandone però ha due vittorie in più e ha vinto di 11 la partita della BLM Group Arena, dunque per sorpassare l’Aquila dovrebbe arrivare a una partita di distanza alla sfida diretta e poi vincere con 12 o più punti di margine, oppure arrivare pari o davanti di una partita e prendersi la vittoria. Insomma: niente affatto semplice, e dunque il quinto posto può già essere un ottimo affare.

Pistoia ha perso in casa contro Sassari la partita che le avrebbe dato la matematica certezza di essersi salvata, ma cambia decisamente poco: il fatto di avere il 2-0 nei confronti di Capo d’Orlando fa sì che per retrocedere i toscani dovrebbero perderle tutte con un contemporaneo en plein della Betaland. Vincenzo Esposito può dormire sonni tranquilli, e casomai rammaricarsi perchè arrivare a qualificarsi per i playoff sarebbe stato possibile senza lasciare qualche punto per strada. In particolare le sconfitte di Pesaro e quelle interne contro Sassari (condotta per buona parte) e una Reggio Emilia in difficoltà sono quelle che avrebbero potuto tenere in corsa la The Flexx anche nelle ultime giornate. Invece la possibilità di entrare nelle prime otto non c’è più: Pistoia dunque giocherà per provare a superare le dieci vittorie stagionali e per iniziare la fase di costruzione del roster per la prossima stagione, che dovrà essere migliore di questa.

