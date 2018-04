Reggio Emilia Torino/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 27^ giornata)

Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 27^ giornata. Ultimo treno playoff al PalaBigi

23 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Reggio Emilia Torino (LaPresse)

Reggio Emilia Torino sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Manuel Attard e Guido Giovannetti. Appuntamento per questa partita valida per la ventisettesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaBigi, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Grissin Bon Reggio Emilia, contrapposta in questo turno alla Fiat Torino: si gioca dunque oggi, lunedì 23 aprile alle ore 20.45 il posticipo che chiuderà il quartultimo turno della stagione regolare. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è molto simile: Reggio Emilia ha 22 punti con undici vittorie e quindici sconfitte e deve provare una non facile rimonta verso la zona playoff; Torino è appena due gradini avanti a quota 24 punti, con dodici vittorie a fronte di quattordici sconfitte. Si tratta di una sorta di spareggio, delicato soprattutto per la Reggiana che è due punti dietro e non potrebbe permettersi di perdere altro terreno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Reggio Emilia Torino sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale tematico che è visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, inoltre la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo, con una eccellente copertura di tutte le competizioni. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero oppure annuale. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Reggio Emilia sta vivendo una stagione difficile in campionato, pur ricordando naturalmente l’eccellente semifinale raggiunta in Eurocup. Dopo l’inizio con sei sconfitte consecutive che hanno messo la strada in salita fin da subito, ora la Reggiana di Massimiliano Menetti deve tentare di regalare un gran finale se vorrà provare a ritornare in corsa: la vittoria di mercoledì nel recupero contro Cremona ha tenuta accesa la fiammella della speranza che altrimenti si sarebbe spenta forse definitivamente, ma ora serve proseguire così, dunque è praticamente obbligatorio vincere ancora. Il giudizio complessivo sulla stagione naturalmente è migliore di quanto emergerebbe dal campionato proprio grazie al cammino in Eurocup della Grissin Bon, tuttavia è chiaro che i fasti del recente passato sembrano adesso lontani per Reggio Emilia, che dovrà cercare di dare fondo a tutte le proprie energie per inseguire i playoff.

La stagione di Torino invece è stata a dir poco pazza, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio, con l’improvviso addio di Luca Banchi, il breve interregno di Carlo Recalcati fino alla promozione di Paolo Galbiati a primo allenatore. Il punto più alto naturalmente è stata la vittoria in Coppa Italia, ancora più bella proprio perché arrivata in quelle caotiche settimane; in positivo c’è anche il buon cammino in Eurocup, in campionato invece la situazione si è fatta più difficile proprio da metà stagione in poi. La conseguenza è che adesso la posizione in zona playoff appare fortemente a rischio, come d’altronde è pure giusto che sia per una formazione che ha vinto appena due delle undici partite finora disputate nel ritorno ed è reduce da sei sconfitte consecutive. Sabato scorso la Fiat se l’è giocata punto a punto con la Virtus Bologna, ma alla fine è arrivata l’ennesima sconfitta: adesso serve tornare subito alla vittoria per non scivolare troppo in basso.

