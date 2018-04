Cremona Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 28^ giornata)

Diretta Cremona Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. La Vanoli aspira ai playoff e ha bisogno di vincere, la Leonessa può arrivare seconda

28 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremona Brescia, basket Serie A1 28^ giornata (Foto LaPresse)

Cremona Brescia è l’anticipo della terzultima giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di sabato 28 aprile. Una partita vitale soprattutto per i padroni di casa: la Vanoli insegue i playoff e ha una partita di ritardo dal terzetto che a oggi chiuderebbe la lista delle partecipanti alla post season, e in più ha gli stessi punti di Sassari. Potrebbe diventare fondamentale la classifica avulsa, ma prima di tutto Cremona dovrà recuperare terreno su almeno una di queste tre squadre (Varese, Cantù e Bologna); la Germani invece è tranquilla al terzo posto e con una vittoria si metterebbe definitivamente al riparo dagli assalti di Avellino, mentre sarà decisamente più complicato andare a prendersi la prima posizione. Per la seconda invece potrebbe esserci una possibilità più concreta; anche per questo motivo la Leonessa ha bisogno di espugnare il PalaRadi nel derby lombardo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Brescia è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato, con appuntamento classico su Eurosport 2; tutti gli appassionati potranno comunque seguire questa partita in diretta streaming video, attivando il servizio offerto dal portale Eurosport Player che richiede, oltre a supporti mobili come PC, tablet e smartphone, la sottoscrizione di un abbonamento. Sul sito www.legabasket.it si troveranno inoltre tutte le informazioni utili su questa gara - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sul campionato di basket Serie A1.

RISULTATI E PRECEDENTI

Cremona spera, ma il calendario non le è troppo propizio: dopo aver affrontato Brescia, la Vanoli sarà di scena a Varese contro una squadra lanciatissima e che, battendola, si renderebbe irraggiungibile. L’ultima giornata, quando al PalaRadi arriverà Capo d’Orlando, potrebbe già essere inutile: se Cremona ci arrivasse con due sconfitte sul groppone i giochi sarebbero fatti, anche se con Cantù e Bologna la sfida diretta è a favore (ma in ogni caso bisognerebbe sperare che una delle due perda sempre). Tutto questo senza considerare Sassari, che può ancora dare fastidio avendo anche il doppio confronto a suo favore; per la squadra di Meo Sacchetti dunque si prospetta un finale di stagione complicato, ma a conti fatti questa società all’inizio dell’estate era convinta di dover giocare in A2 (era retrocessa sul campo, poi ripescata per il fallimento di Caserta) e dunque, da ripescata, può dirsi soddisfatta di essersi salvata con largo anticipo e di poter rimanere in corsa per i playoff, virtualmente, fino all’ultima giornata disponibile.

Brescia ha la sfida diretta a favore con Venezia ed è pari con Milano (-3 al Forum, +3 al PalaGeorge): la vittoria sulla EA7 arrivata in volata, ma al termine di una partita sempre condotta nel punteggio, ha aumentato quantomeno le possibilità di secondo posto. Il che non vorrebbe necessariamente dire evitare la squadra di Simone Pianigiani in un’eventuale semifinale, ma che anche nel secondo turno dei playoff la Germani avrebbe il fattore campo dalla sua: opportunità che Andrea Diana proverà a non lasciarsi scappare. Per arrivare seconda, Brescia dovrà pareggiare i punti di Venezia o Milano (poi qui dipenderà dalla differenza canestri complessiva, dunque meglio fare la corsa sulla Reyer): all’ultima giornata le due avversarie dirette si affrontano al Taliercio e dunque una delle due non potrà vincere più di due partite da qui alla fine della regular season. Se la Leonessa farà tre su tre sarà fatta; Torino - che potrebbe già essere fuori dalla corsa alle prime otto - e la trasferta sul campo di una Pistoia già salva sono partite che la Brescia vista quest’anno può decisamente vincere.

