Avellino Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 28^ giornata)

Diretta Avellino Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDelMauro. La Scandone vuole blindare il quarto posto, la Dinamo va a caccia dei playoff

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Sassari, basket Serie A1 28^ giornata (Foto LaPresse)

Avellino Sassari va in scena al PalaDelMauro con palla a due alle ore 17:00 di domenica 29 aprile: siamo nella 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Reduce dall’andata della finale di Europe Cup, la Scandone gioca ancora sul parquet di casa per gli ultimi sforzi in regular season: la squadra è da tempo qualificata ai playoff ma cerca di blindare una quarta posizione che le permetterebbe di avere il fattore campo nel primo turno, e allo stesso tempo proverà a prendersi almeno la terza. La Dinamo invece ha bisogno di una vittoria per arrivare alla post season: al momento una partita di ritardo dal gruppetto che occupa le posizioni tra la sesta e l’ottava, nel gioco della classifica avulsa però Sassari non è messa benissimo e dunque potrebbe aver bisogno di arrivare davanti per punti, cosa che non sarà semplice visto che mancano solo tre partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Sassari non è una delle partite trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato; tutti gli appassionati potranno comunque seguire questa partita in diretta streaming video, attivando il servizio offerto dal portale Eurosport Player che richiede, oltre a supporti mobili come PC, tablet e smartphone, la sottoscrizione di un abbonamento. Sul sito www.legabasket.it si troveranno inoltre tutte le informazioni utili su questa gara - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sul campionato di basket Serie A1.

I RISULTATI

Per arrivare terza, Avellino ha bisogno di recuperare due partite a Brescia avendo perso entrambe le sfide dirette: a questo punto diventa davvero complicato migliorare il piazzamento attuale. Diciamo in ogni caso che la Scandone punta se non altro a confermare il vantaggio del fattore campo per il primo turno dei playoff: in termini generali si può dire che il principale spauracchio di tutte le contendenti allo scudetto sia Milano, ma l’Olimpia ha perso al PalaGeorge domenica scorsa e dunque Venezia ha la possibilità concreta di vincere la regular season. Arrivando terza, la Sidigas incrocerebbe Milano nell’eventuale semifinale; probabilmente Stefano Sacripanti non farà calcoli, anche perchè un anno fa l’eliminazione è arrivata per mano della Reyer e, soprattutto, per vincere il tricolore Avellino non deve guardare in faccia a nessuno. In reagular season le vittorie consecutive sono tre: l’ultima sconfitta è proprio quella maturata al Taliercio, che era anche stata la terza in fila in un periodo poco fortunato.

Sassari come detto lotta per i playoff: ha una partita di ritardo da Varese, Cantù e Bologna e al momento nella classifica avulsa ha tre vittorie e tre sconfitte, lo stesso record di Red October e Virtus mentre la Openjobmetis è 4-2 e dunque è davanti a tutte. Mancano tre partite: è ancora possibile un arrivo in volata che coinvolga anche Cremona (13 vittorie), mentre a questo punto sembrano inesorabilmente staccate Torino e Reggio Emilia. La Dinamo ha bisogno di vincerne almeno due e sperare, ma dopo la trasferta del PalaDelMauro andrà alla BLM Group Arena per sfidare Trento, una delle squadre più in forma del momento; per questo motivo serve una vittoria questo pomeriggio, peccato che gli isolani siano in flessione avendo vinto solo una delle ultime cinque partite (con tre sconfitte maturate tra le mura del PalaSerradimigni), e dunque le cose si siano decisamente complicate lungo la strada.

