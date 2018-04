Cantù Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cantù Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaDesio. Due squadre che puntano i playoff, ma la Reggiana è costretta a inseguire

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cantù Reggio Emilia, basket Serie A1 28^ giornata (Foto LaPresse)

Cantù Reggio Emilia chiude il programma della 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: al PalaDesio si gioca domenica 29 aprile alle ore 20:45. Partita fondamentale, perchè si tratta di una sfida diretta per i playoff o quasi: la Red October al momento occupa la settima posizione in classifica e dunque è padrona del proprio destino, non dovendo guardare ad altri campi se riuscirà a fare il suo dovere vincendo tutte le partite (ma potrebbero bastarne anche solo due). La Grissin Bon sembrava spacciata, e invece con le ultime vittorie si è clamorosamente rimessa in carreggiata per la post season: certo ha ancora due partite da recuperare all’ottava della classe e ha altre due squadre davanti, ma se non altro può sperare in un miracolo. Perchè questo avvenga, tuttavia, la Reggiana dovrà vincere sempre come primo e fondamentale requisito: questa trasferta ci dirà se sarà possibile, all’ultima giornata la partita interna contro la Virtus Bologna potrebbe essere un problema minore così come la trasferta di Brindisi nel mezzo, perchè facilmente la Happy Casa sarà già salva entro questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cantù Reggio Emilia è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato, con appuntamento su Rai Sport - dunque in chiaro per tutti - e anche in diretta streaming video sul sito www.raiplay.it; tutti gli appassionati potranno comunque seguire questa partita, sempre in diretta streaming video, attivando il servizio offerto dal portale Eurosport Player che richiede, oltre a supporti mobili come PC, tablet e smartphone, la sottoscrizione di un abbonamento. Sul sito www.legabasket.it si troveranno inoltre tutte le informazioni utili su questa gara - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sul campionato di basket Serie A1.

CANTU' REGGIO EMILIA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

I RISULTATI

La Red October è settima in virtù della classifica avulsa, che la mette alle spalle di Varese ma davanti alla Virtus Bologna: per essere certa dei playoff, o avere comunque una possibilità in più di giocarli, deve sperare di non arrivare a un incrocio a pari punti con la Openjobmetis, avendo perso entrambi i derby. Al momento la situazione è positiva, ma per blindare la post season bisogna vincere almeno due partite: viene in soccorso anche il calendario, perchè le ultime due giornate vedranno la squadra brianzola impegnata contro Capo d’Orlando (in trasferta) e Brindisi, e anche se la Betaland andrà a caccia di punti salvezza i rapporti di forze parlano chiaramente in favore di Cantù. Tuttavia, per evitare brutte sorprese, Marco Sodini sa che la partita da vincere è questa: permetterebbe di far fuori una concorrente diretta e magari altre ancora - dipenderà dai risultati di Sassari e Torino.

La Grissin Bon ha saputo rialzare la testa nel migliore dei modi: contando anche il recupero contro Cremona, la squadra di Max Menetti ha vinto tre delle ultime sei partite. La vittoria contro Torino può essere importantissima perchè adesso c’è maggiore fiducia nel centrare l’obiettivo, ma la Reggiana rischia di pagare a caro prezzo la sconfitta sul filo di lana maturata a Varese, quando è partita malissimo ma si era ripresa del tutto dovendo però cedere nel finale. Sarebbe la prima esclusione dai playoff dal ritorno in Serie A1 (2012-2013) e con due finali scudetto disputate consecutivamente; non un dramma, ma certamente un motivo di riflessione al netto dei tanti infortuni subiti all’interno del roster. Qualche settimana fa la società si era praticamente arresa, vincendo lunedì sera la speranza si è riaccesa ma servirà un finale di stagione perfetto - tre vittorie - e contemporaneamente un crollo verticale di almeno tre avversarie. Insomma: non semplice.

