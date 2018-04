Olimpia Milano Pesaro/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Olimpia Milano Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Testa-coda del campionato di Serie A1: la EA7 punta il primo posto, la Vuelle si deve salvare

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Pesaro, basket Serie A1 28^ giornata (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Pesaro si gioca al Mediolanum Forum, con palla a due domenica 29 aprile alle ore 17:00, ed è una delle partite che rientrano nel programma della 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. E’ il testa-coda: la EA7 è prima in classifica con 21 vittorie e 6 sconfitte (anche se virtualmente avrebbe davanti la Reyer, come vedremo) mentre la Vuelle è ultima con record rovesciato. Chiaro dunque il concetto: se per Milano l’obiettivo è quello di vincere la regular season, così da avere il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff, Pesaro ha tre partite per evitare la retrocessione. Nelle ultime stagioni, contro ogni pronostico, è sempre riuscita a mettere almeno una squadra alle sue spalle; stavolta le cose potrebbero essere decisamente più complicate, ma la speranza è l’ultima a morire e dunque gli adriatici ci credono ancora, e anche oggi proveranno a prendersi una vittoria su quello che è probabilmente il campo più difficile di tutta Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Pesaro non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato; tutti gli appassionati potranno comunque seguire questa partita in diretta streaming video, attivando il servizio offerto dal portale Eurosport Player che richiede, oltre a supporti mobili come PC, tablet e smartphone, la sottoscrizione di un abbonamento. Sul sito www.legabasket.it si troveranno inoltre tutte le informazioni utili su questa gara - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sul campionato di basket Serie A1.

I RISULTATI E PRECEDENTI

La sconfitta del PalaGeorge rischia di complicare i piani della EA7: la vittoria della regular season è chiaramente un obiettivo secondario e questa squadra ha la capacità di fare risultato su qualunque campo, ma sarebbe anche una prova di forza andare a prendersi la prima posizione, soprattutto perchè le nove vittorie consecutive avevano permesso di scavalcare Avellino e distanziare Venezia. Poi è arrivata Brescia, che ha giocato una partita semi-perfetta e ha così sparigliato le carte; adesso davanti c’è la Reyer in virtù della vittoria dell’andata, quindi Milano - a meno di prendersi due vittorie di vantaggio nelle prossime due partite - non ha altra scelta se non quella di vincere al Taliercio nell’ultimo turno. Sia come sia, l’Olimpia punta soprattutto a prepararsi nel migliore dei modi ai playoff; in questo senso dovrà anche provare qualcosa di alternativo nelle sue rotazioni, perchè roster lungo potrebbe non voler dire in automatico gestione perfetta dei giocatori e superiorità scontata sulle avversarie.

Pesaro se la gioca con Capo d’Orlando, non con Brindisi che ha la doppia sfida diretta a favore: ormai è diventato un testa a testa con la Betaland, che allo stesso modo però è avanti ma se non altro ha gli stessi punti della Vuelle. Il problema per Massimo Galli è il calendario: Pesaro giocherà prima con Milano e poi con Venezia, incrociando i suoi destini con la corsa al primo posto, e poi chiuderà al PalaSerradimigni contro Sassari che potrebbe essere ancora in corsa per un posto nei playoff. L’altro dato negativo è che, avendo appunto il doppio confronto negativo con l’Orlandina, gli adriatici sono chiamati a vincere almeno una di queste tre partite: avendo centrato appena due successi in tutto il girone di ritorno, l’impresa si annuncia tutt’altro che semplice anche se naturalmente ci sono ancora i presupposti per cogliere l’ennesima salvezza.

