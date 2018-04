Pistoia Virtus Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pistoia Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaCarrara. Le V nere cercano una vittoria per i playoff, contro una The Flexx salva

29 aprile 2018

Diretta Pistoia Virtus Bologna, basket Serie A1 28^ giornata (Foto LaPresse)

Pistoia Virtus Bologna si gioca alle ore 18:00 di domenica 29 aprile: è valida per la ventottesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Mancano tre giornate al termine della regular season: ormai la The Flexx ha raggiunto la salvezza e dunque gioca esclusivamente per provare a raggiungere le 10 vittorie stagionali e chiudere in bellezza. Ben altri obiettivi ha una Segafredo che, in un momento di flessione, si trova ottava in classifica e improvvisamente vede a rischio la partecipazione ai playoff, che appariva scontata solo poche settimane fa. In questi casi le motivazioni possono fare la differenza; dunque la Virtus Bologna parte con i favori del pronostico, ma deve stare molto attenta a non commettere errori di valutazione e superficialità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoia Virtus Bologna non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato; tutti gli appassionati potranno comunque seguire questa partita, sempre in diretta streaming video, attivando il servizio offerto dal portale Eurosport Player che richiede, oltre a supporti mobili come PC, tablet e smartphone, la sottoscrizione di un abbonamento. Sul sito www.legabasket.it si troveranno inoltre tutte le informazioni utili su questa gara - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sul campionato di basket Serie A1.

IL CONTESTO

La Virtus ha giocato le ultime due partita senza Michael Umeh e Alessandro Gentile, e non è sicura di averli oggi; raramente nel corso di questa stagione Alessandro Ramagli ha avuto a disposizione l’intero roster, ma nonostante questo la squadra si è ben comportata, riuscendo a entrare stabilmente nelle prime otto. Adesso però rischia: avendo perso la terza partita nelle ultime quattro, Bologna si ritrova aggrappata ai playoff con le unghie e con i denti, ma il ko interno contro Varese (dopo aver condotto anche di 9 punti nel terzo quarto) rischia davvero di essere pesante perchè ha peggiorato l’attuale classifica avulsa, che coinvolge la Openjobmetis e Cantù, altra squadra che è passata al PalaDozza nel mese di aprile. Adesso serve una vittoria; un contributo potrà arrivare anche da Jamil Wilson, che ha firmato nella serata di domenica.

Pistoia, reduce da tre sconfitte consecutive, aveva già messo al sicuro la salvezza anche grazie al passo rallentato delle due squadre di fondo; purtroppo la The Flexx non sarà più in grado di migliorare la sua classifica, perchè a tre giornate dal termine ha tre partite di ritardo da Reggio Emilia. Dunque nella migliore delle ipotesi sarà un dodicesimo posto condiviso con la Grissin Bon, nella peggiore potrebbe essere un quattordicesimo insieme a Brindisi; cambia poco per i ragazzi di Vincenzo Esposito, quello che conta non sarà sicuramente il piazzamento finale quanto il fatto di aver archiviato l’obiettivo principale in anticipo. Per contro, la società toscana dovrà fare delle valutazioni circa il fatto che i playoff non siano mai stati davvero alla portata; per questo qualche settimana fa si era parlato di una dirigenza già improntata alla prossima stagione, nel tentativo di costruire una squadra che possa fare meglio.

