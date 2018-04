Risultati basket Serie A2/ Playoff, diretta live score delle partite (1^ turno, gara-1)

Risultati basket Serie A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff basket A2, gara-1 primo turno (Foto LaPresse)

Domenica 29 aprile è il giorno in cui iniziano i playoff di basket Serie A2 2017-2018: otto sfide nel primo turno, sono infatti previsti quattro scalini per arrivare alla singola promozione in A1. Il calendario prevede gara-1 articolata su due giornate; si gioca al meglio delle cinque partite, le prime due gare sono disputate in casa della meglio piazzata in regular season, gara-3 e l’eventuale gara-4 a campi invertiti con la “bella” che si giocherebbe ancora sul parquet della migliore. Alle ore 18:00 si parte con Trieste-Treviglio e Biella-Montegranaro; alle ore 20:30 ecco Scafati-Ferrara. Lunedì 30 aprile si continua: alle ore 20:30 in contemporanea sono in programma Treviso-Trapani, Casale Monferrato-Jesi, Udine-Tortona, Legnano-Verona e Fortitudo Bologna-Agrigento.

LE FAVORITE

Le squadre che partono favorite per la promozione sono le solite: in senso assoluto Trieste e Bologna, vale a dire la finalista dello scorso anno e la formazione che proprio l’Alma aveva fatto fuori in semifinale e che, nella stagione precedente, era arrivata alla partita decisiva contro Brescia. Prima e seconda nel girone Est, a conferma di quanto possa essere vero circa i rapporti di forza nelle due classifiche; se vogliamo come altra favorita mettiamo Treviso, terza dello stesso girone che però quest’anno ha avuto qualche problema (è partita male) ma ha un roster profondo e tanto talento, a patto che riesca a superare lo shock delle eliminazioni degli ultimi anni che sono arrivate sempre per mano della Fortitudo. Forse uscire da queste tre sarà difficile, ma almeno la prima del girone Ovest ci prova: Casale Monferrato ha disputato una grande regular season e non si può tenerla fuori dal power ranking, anche perchè è finita nella parte del tabellone “debole” e avrebbe come grande spauracchio l’eventuale semifinale contro la Consultinvest. Nella parte alta invece c’è una potenziale semifinale Trieste-Treviso, ma l’Alma in precedenza dovrebbe vedersela con Biella o Montegranaro mentre la De’ Longhi avrebbe la sua avversaria dei quarti nell’agguerrita Scafati.

RISULTATI PLAYOFF SERIE A2 (1^ TURNO, gara-1)

Domenica 29 aprile

ore 18:00 Trieste-Treviglio

ore 18:00 Biella-Montegranaro

ore 20:30 Scafati-Ferrara

Lunedì 30 aprile

ore 20:30 Treviso-Trapani

ore 20:30 Casale Monferrato-Jesi

ore 20:30 Udine-Tortona

ore 20:30 Legnano-Verona

ore 20:30 Fortitudo Bologna-Agrigento

