Torino Trento/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 28^ giornata)

Diretta Torino Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini. Fiat in caduta libera, Aquila in volo: l'Auxilium è lontana dai playoff

Torino Trento verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Gianluca Sardella e Fabrizio Paglialunga; si gioca alle ore 17:45 di domenica 29 aprile presso il PalaRuffini, partita valida per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. L’ultima vittoria ha permesso all’Aquila di ufficializzare la sua partecipazione ai playoff, fatto non scontato visto che nel girone di andata le cose non erano andate secondo le previsioni; adesso si tratta di blindare un quinto posto che difficilmente sarà comunque modificato. La Fiat invece sta perdendo la presa sulla post season: una stagione più che travagliata rischia di concludersi in un nulla di fatto, almeno con sguardo sul campionato visto che a febbraio la squadra piemontese ha vinto a sorpresa la Coppa Italia e dunque può fregiarsi in ogni caso di un titolo importante, anche se forse solo un “contentino” in un anno che avrebbe potuto portare ben altro.

Torino Trento è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv in questa giornata di Serie A1: il canale di riferimento è naturalmente Eurosport 2. Come sempre inoltre, l’appuntamento alternativo per gli appassionati in assenza di un televisore è su Eurosport Player, la piattaforma che mette a disposizione tutte le gare del massimo campionato di basket fornendole in diretta streaming video, abbonandosi al servizio e ovviamente potendo utilizzare un PC, un tablet o uno smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete trovare tutte le informazioni utili sul torneo e su questa partita nello specifico, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Caduta libera per Torino: sono sette le sconfitte consecutive subite dall’Auxilium, l’ultimo successo risale al +3 su Capo d’Orlando del 4 marzo. Allora i playoff apparivano scontati per la squadra; oggi invece ci sono due gare di ritardo dal gruppetto che occupa sesta, settima e ottava posizione e dunque nemmeno vincerle tutte da qui alla fine potrebbe garantire l’obiettivo. Per di più Torino deve giocare sul campo di Brescia, e poi chiudere contro una Varese che è tra le squadre più in forma del periodo; sarebbe auspicabile arrivare all’ultima giornata con una sfida diretta avendo già vinto l’andata, ma la Openjobmetis nel frattempo potrebbe aver fatto il decisivo passo in avanti verso la post season e dunque la corsa andrebbe fatta su Virtus Bologna e Cantù.

Situazione non semplice per Paolo Galbiati: la scintilla che ha permesso di vincere la Coppa Italia sembra essersi esaurita, e sono tornate le difficoltà psicologiche legate alle doppie dimissioni di Luca Banchi e Carlo Recalcati, momento decisivo nel quale Torino ha perso la presa su buona parte dell’annata. Percorso inverso per l’Aquila, partita male e rimasta fuori dalla corsa alle Final Eight; poi la grande rincorsa, fatta di cinque vittorie e nove in dieci partite dopo aver perso le prime due del ritorno, che sembravano aver chiuso i conti. Non va dimenticato che Trento ha giocato la finale dello scorso anno, e ha confermato oltre all’allenatore anche buona parte del suo roster; Maurizio Buscaglia alla fine è riuscito a far quadrare i conti e la squadra adesso vola, anche se probabilmente non riuscirà a muoversi dal quinto posto e dunque dovrà accettare di giocare il primo turno dei playoff (a oggi contro Avellino) senza il vantaggio del fattore campo.

