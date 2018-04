Varese Brindisi/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, 28^ giornata)

29 aprile 2018

Varese Brindisi si gioca alle ore 19:00 di domenica 29 aprile, presso il PalA2A: siamo nella 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, terzultimo turno di una regular season che si avvia a grandi passi verso la conclusione. E’ una partita importante per entrambe, ma con traguardi diversi: la Openjobmetis, reduce da sei vittorie consecutive, vede vicino il traguardo dei playoff che le era precluso fino a poche settimane fa e, padrona del proprio destino, sa che vincere le ultime due partite in casa (consecutive: subito dopo ci sarà Cremona) potrebbe essere sufficiente per mettere le mani su una post season che manca da cinque anni. La Happy Casa è quasi salva, ma aritmeticamente non ancora: le manca una vittoria, dunque deve prenderla lei stessa oppure contare su una sconfitta di Capo d’Orlando.

Sei vittorie in fila per una Varese che ha definitivamente rotto gli indugi, e che è andata a prendersi i due punti anche al PalaDozza: sotto anche di 9 lunghezze, ha rintuzzato ed è rientrata con le triple di Tyler Larson per poi mostrare maggiore lucidità nel finale. Una vittoria fondamentale, come lo era stata quella contro Reggio Emilia: la Openjobmetis è salva da tempo ma adesso vuole i playoff, insegue un sogno che si è fatto all’improvviso concreto perchè per il gioco della classifica avulsa i biancorossi sono sesti, e dunque vincendo le ultime tre partite avrebbero la certezza di aver centrato il traguardo. Non solo: come detto basterebbe forse ottenere due successi in casa, contro Cremona varrebbe il doppio perchè terrebbe dietro una concorrente diretta. Chiaramente adesso che si è arrivati a questo punto società, giocatori e tifosi ci credono: non arrivare ai playoff sarebbe una beffa, ma forse questo gruppo sta pensando ancora più in grande e, per come sta giocando adesso, è convinto che arrivare anche alla semifinale potrebbe essere possibile.

Chiaramente, bisognerà fare un passo alla volta; quello che ha fatto e sta facendo Brindisi che, demolita in casa da Cremona nell’ultimo turno, non ha ancora chiuso i conti con la salvezza. Tuttavia l’obiettivo è ad un passo: le sfide dirette con Pesaro sono a favore, resta Capo d’Orlando (0-2) ma a questo punto basterebbe appunto vincere una sola partita. La Happy Casa proverà a farlo al PalA2A, sapendo comunque che ancora prima di scendere in campo potrebbe facilmente ricevere ottime notizie dal Taliercio, dove gioca la Betaland. Sia come sia, i pugliesi vogliono vincere per provare a chiudere nel miglior modo possibile un campionato che fino a questo momento è stato negativo, anche se l’unico traguardo possibile era quello della permanenza in Serie A1 e il pass potrebbe essere staccato con tre giornate di anticipo, comunque un risultato niente male per una società che non aveva certamente i mezzi economici di altre avversarie.

