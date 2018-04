Venezia Capo d'Orlando/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Venezia Capo d'Orlando, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. La Reyer vuole il primo posto in regular season, la Betaland deve salvarsi

29 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Capo d'Orlando, basket Serie A1 28^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Capo d’Orlando, che è diretta dalla terna arbitrale Lo Guzzo-Rossi-Morelli, vale per la terzultima giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: le due squadre giocano alle ore 17:30 di domenica 29 aprile. Curiosamente il contesto di questa sfida è identico a quello del Mediolanum Forum, dove la palla a due è fissata 30 minuti prima: infatti al Taliercio si affrontano la Reyer che si gioca il primo posto della regular season insieme all’Olimpia, e la Betaland che è in lotta con Pesaro per non retrocedere. Dunque, sia Venezia che Capo d’Orlando giocheranno per vincere la loro partita ma idealmente con un orecchio teso in direzione di Milano, dove passa l’altra metà dei loro destini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Capo d’Orlando non è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv in questa giornata di Serie A1; come sempre allora l’appuntamento per gli appassionati è su Eurosport Player, la piattaforma che mette a disposizione tutte le gare del massimo campionato di basket fornendole in diretta streaming video, abbonandosi al servizio e ovviamente potendo utilizzare un PC, un tablet o uno smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete trovare tutte le informazioni utili sul torneo e su questa partita nello specifico, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

La sconfitta di Pistoia avrebbe potuto avere esiti decisamente negativi sulla Reyer, che invece ha immediatamente ripreso la marcia: quattro vittorie consecutive con un calendario complicatissimo. Le affermazioni su Avellino, Reggio Emilia, Brescia e Sassari ci hanno detto che questa Venezia può aspirare al bis tricolore; per di più la sconfitta di Milano al PalaGeorge ha permesso ai campioni d’Italia di agganciare l’avversaria diretta al primo posto, rimanendo virtualmente davanti per aver vinto l’andata. Ragionevolmente la vittoria della regular season si risolverà al Taliercio all’ultima giornata: se Venezia ci arrivasse davanti di una partita potrebbe anche perdere di tre e restare prima, in caso contrario sarà una sorta di spareggio per chi avrà il vantaggio del fattore campo anche nell’eventuale finale dei playoff.

Walter De Raffaele chiede concentrazione ai suoi ragazzi, perchè Capo d’Orlando è una squadra che non va per nulla sottovalutata: ha perso 15 delle ultime 16 partite, ma anche contro Avellino ha dimostrato di potersela giocare fino in fondo costringendo un’avversaria ben più quotata al supplementare dopo una bella rimonta. La Betaland per di più ha bisogno di punti: è vero che rispetto a Pesaro ha l’enorme vantaggio di non essere costretta a vincere, avendo la doppia sfida diretta a favore, ma è altrettanto vero che la Vuelle - che pure ha un calendario proibitivo - potrebbe sempre trovare un colpo da due punti e affondare così un’Orlandina che, invece che fare affidamento sulle sconfitte altrui, dovrà pensare esclusivamente a se stessa, continuare a giocare come nelle ultime uscite e provare a prendersi quella vittoria che molto probabilmente significherebbe archiviare la permanenza in Serie A1.

© Riproduzione Riservata.