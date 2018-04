Reggio Emilia Brescia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1, recupero)

Diretta Reggio Emilia Brescia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al PalaBigi vale come recupero della ventunesima giornata nel campionato di basket A1

04 aprile 2018

Diretta Reggio Emilia Brescia, basket Serie A1 (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Brescia, che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Enrico Sabetta, Gabriele Bettini e Guido Federico Di Francesco, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 4 aprile; vale come recupero della ventunesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. La partita si sarebbe dovuta giocare nella prima metà di marzo, ma all’epoca la Grissin Bon era impegnata con la Eurocup e dunque ha saltato due gare interne consecutive; la prima di queste è già importantissima per la qualificazione ai playoff, perchè nel frattempo la squadra di Massimiliano Menetti è logicamente rimasta indietro in classifica e deve recuperare terreno, ma soprattutto arriva dalla sconfitta del Mediolanum Forum che l’ha posizionata al dodicesimo posto. Per la Germani vincere significherebbe consolidare la terza piazza, e dunque rimanere in corsa virtualmente anche per la vittoria della regular season; possiamo dire che l’obiettivo della Leonessa sia quello di garantirsi il fattore campo anche nell’eventuale serie di semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Brescia non sarà trasmessa in diretta tv, ma come tutte le partite del campionato di basket Serie A1 è disponibile in diretta streaming video: l’appuntamento è su Eurosport Player, piattaforma per la quale è necessario sottoscrivere un abbonamento così da vedere la programmazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ovviamente sul sito ufficiale www.legabasket.it sarà possibile ricevere informazioni utili sulla stagione (per esempio la classifica del torneo) e sulla sfida di questa sera, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

IL CONTESTO

Reggio Emilia rischia seriamente di non fare i playoff: ultimamente è andata molto bene in trasferta, tanto che prima di perdere a Milano aveva messo insieme tra vittorie consecutive. Il girone di ritorno in termini generali è stato positivo, ma la Reggiana arrivava da una situazione difficile e le sconfitte subite da Trento e Olimpia sono sanguinose: al momento la Grissin Bon deve recuperare due partite per arrivare ad agganciare il quartetto formato da Cremona (con la quale deve recuperare), Cantù, Sassari e Torino. Solo due di queste al momento sarebbero tra le prime otto, e tra il gruppetto e la squadra di Menetti si è frapposta anche una Varese che sta volando. Dunque, da qui al termine della stagione servirà essere sostanzialmente perfetti: a questo punto perdere una partita potrebbe voler dire rimanere fuori dai playoff, che ovviamente per una squadra come la Grissin Bon sono considerati un obiettivo minimo. Dal roster è uscito Federici Mussini, che si è unito a Trieste in prestito con opzione sul prossimo anno.

Per Brescia invece la partecipazione ai playoff non è in discussione ma, come abbiamo detto, la Leonessa vuole provare a prendersi il secondo posto così da avere il fattore campo anche per la semifinale, dettaglio che certamente non sarebbe da poco visto l’equilibrio che regna nelle prime posizioni. Alla vigilia di Pasqua la squadra di Andrea Diana ha battuto Cantù mettendo insieme la seconda vittoria consecutiva e la terza nelle ultime quattro; nel girone di ritorno Brescia ha vinto cinque delle otto gare che ha giocato, confermando se non altro il suo passo anche se - come era lecito aspettarsi - ha perso un po’ di quel tono dominante che aveva all’inizio della stagione. Anche così comunque le cose stanno andando benissimo; in trasferta la Germani ha appena battuto Capo d’Orlando e ancora poco più di un mese fa è riuscita a vincere ad Avellino, l’ultima sconfitta esterna è quella di Varese appena prima della sosta per la Coppa Italia ma, da allora, soltanto una volta la squadra lombarda si è allontanata dal PalaGeorge e lo ha fatto dieci giorni fa per andare al PalaSikeliArchivi.

