Olimpia Milano Panathinaikos/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Olimpia Milano Panathinaikos streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per la 30^ giornata di Eurolega (oggi giovedì 5 aprile)

05 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Panathinaikos, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Panathinaikos, diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo, Mario Majkic e Mehdi Difallah, si gioca questa sera, giovedì 5 aprile 2018: palla a due in programma alle ore 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, naturalmente sede delle partite casalinghe dell’Ax Armani Exchange Milano, come in Eurolega si chiama ufficialmente l’Olimpia per esigenze di sponsorizzazione. Siamo giunti alla trentesima e ultima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket: una chiusura di prestigio contro un’altra grande del basket europeo come il Panathinaikos. Per l’Olimpia Milano, già da tempo eliminata con un bottino di dieci vittorie e diciannove sconfitte, l’unico obiettivo è quello di chiudere bene l’esperienza stagionale in Eurolega; il Panathinaikos invece è già qualificato, grazie a diciotto vittorie e undici sconfitte: per gli ateniesi va però ancora definita l’esatta posizione nella classifica finale della stagione regolare, che sarà naturalmente determinante per determinare la griglia dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita della Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Panathinaikos sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 e di conseguenza fruibile sia dagli abbonati alla piattaforma satellitare Sky sia dagli abbonati al digitale terrestre di Mediaset Premium, inoltre sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euroleague.net/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Nella stagione ancora una volta ricca di alti e bassi che ha finora vissuto Milano, l’Olimpia in questo momento può sorridere grazie alle sette vittorie consecutive collezionate in campionato, che rendono sempre più vicino il raggiungimento del primo posto nella classifica al termine della stagione regolare della Serie A, che inevitabilmente per Milano ha ormai la priorità assoluta, dal momento che l’Eurolega si concluderà questa sera, dopo non essere mai stati realmente in corsa per entrare fra le prime otto. Dunque solo lo scudetto renderebbe positiva la stagione della squadra di patron Giorgio Armani, fermo restando che in Eurolega sarà comunque importante chiudere nel migliore modo possibile, anche per una questione di immagine e di personalità. L’Europa ha ancora una volta respinto in modo netto l’Armani Exchange, anche se nelle ultime dodici partite sono arrivate sei vittorie. Un bilancio più che dignitoso, tuttavia maturato in sfide che ormai erano di fatto sostanzialmente amichevoli: l’Olimpia nei playoff dovrà dimostrare di saper vincere le partite che contano davvero, una lacuna già mostrata anche nel corso di questa stagione, ad esempio con la brutta sconfitta nel derby contro Cantù nei quarti di finale di Coppa Italia.

