Virtus Bologna Cantù/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 25^ giornata)

Diretta Virtus Bologna Cantù streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaDozza per la 25^ giornata

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Virtus Bologna Cantù, basket Serie A (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Cantù sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Alessandro Nicolini. Appuntamento per questa partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDozza, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Segafredo Virtus Bologna, contrapposta in questo turno alla Red October Cantù in un anticipo di grande fascino e tradizione che si gioca oggi, sabato 7 aprile alle ore 20.45. Nella classifica di Serie A la Virtus Bologna ha 26 punti frutto di tredici vittorie e undici sconfitte, mentre troviamo Cantù a quota 24 punti, frutto di dodici vittorie e altrettante sconfitte nelle precedenti ventiquattro giornate. Uno scontro dunque fra due formazioni che ambiscono entrambe a raggiungere i playoff: la posta in palio è molto importante, potrebbe valere l’allungo da parte della Virtus Bologna oppure l’aggancio ad opera di Cantù.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Cantù è una delle tre partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale accessibile solo a chi possiede un abbonamento al satellite o al digitale terrestre. Tutti gli altri appassionati di basket potranno fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Virtus Bologna è una neopromossa di lusso, per il blasone e anche per la forza dell’attuale società, che ha l’ambizione di riportare la Virtus ai vertici del basket italiano e poi anche protagonista a livello internazionale. Sempre di una neopromossa però si tratta, dunque nella prima parte della stagione le difficoltà non sono mancate. Ora però la situazione è certamente più positiva per Alessandro Ramagli e i suoi ragazzi: prima di Pasqua era arrivata una pesante sconfitta a Cremona, ma di certo ormai da qualche mese l’andamento è da playoff, che sono logicamente il grande obiettivo stagionale della Virtus. Adesso bisogna proseguire su questa strada per raggiungerli, sarebbe fondamentale rialzarsi subito dalla batosta di settimana scorsa perché le squadre in corsa per l’obiettivo sono tante ed essere in questo momento al quinto posto non dà ancora garanzie.

Se la Virtus è una neopromossa, la situazione di Cantù è ancora più difficile a causa dei grossi problemi societari del glorioso club brianzolo. Problemi che però in campo non si notano: la squadra, che proprio a causa di quelle difficoltà, era considerata da molti la principale indiziata per la retrocessione, ha raggiunto alla fine del girone d’andata le Final Eight di Coppa Italia e adesso è in corsa per un posto nei playoff. Cantù ci potrà provare con la serenità di chi sa che la qualificazione sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione da ricordare in ogni caso, senza l’assillo di doverli raggiungere ad ogni costo. Nelle ultime settimane Cantù vince in casa e perde fuori: se si regalasse un colpaccio al PalaDozza, le possibilità di qualificazione diventerebbero senza dubbio ancora più interessanti.

