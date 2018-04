Agrigento Napoli/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Agrigento Napoli: info streaming video e tv, orario e risultato live. Nel girone Ovest di basket Serie A2 la Moncada va a caccia di una complicata qualificazione ai playoff

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Agrigento Napoli, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Agrigento Napoli si gioca al PalaMoncada con palla a due alle ore 18:00 di domenica 8 aprile: siamo arrivati alla terzultima giornata nel campionato di basket Serie A2 2017-2018 e questa partita interessa ormai soltanto ai padroni di casa. Nel girone Ovest sappiamo che il Cuore Basket è retrocesso aritmeticamente e punta soltanto a chiudere nel migliore dei modi la sua stagione; la Moncada invece si sta attualmente giocando un accesso ai playoff complicatissimo perchè, come avevamo già visto la scorsa settimana, ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti. Allo stato attuale delle cose Agrigento potrebbe chiudere quinta come anche dodicesima o tredicesima, rimanendo fuori dalla post season; per questo motivo la partita odierna contro il fanalino di coda del girone è da vincere senza se e senza ma, anche se non sarà un’assicurazione sul raggiungimento dell’obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Agrigento Napoli non sarà trasmessa in diretta tv e, come sempre accade con le partite del campionato di basket A2, non sarà possibile assistervi nemmeno con una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, potrete rivolgervi al sito della competizione che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com, ma anche agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

E’ rimasto ben poco da dire su Napoli: otto sconfitte consecutive che rischiano di diventare 12 alla fine del campionato, perchè da qui a fine aprile il Cuore Basket se la vedrà con avversarie che, chi più chi meno, hanno ancora qualcosa da chiedere in termini di classifica e logicamente hanno molte più motivazioni. Certamente anche Napoli ha motivi per giocarsela fino in fondo, primo tra tutti quello dell’orgoglio di chiudere al meglio e provare a mettere qualche altra vittoria in cascina; è chiaro però che le differenze psicologiche tra le due squadre in campo oggi siano enormi. Agrigento arriva dalla sconfitta di Legnano, uno stop che si poteva mettere in conto ma che chiaramente ha complicato la strada verso i playoff.

Adesso la corsa si fa davvero difficile, e soprattutto i siciliani hanno bisogno di tornare a vincere in trasferta: hanno perso le ultime tre partite fuori casa e non sono così riusciti a fare il salto di qualità, rimanendo in linea di galleggiamento solo perchè al PalaMoncada le cose stanno girando (ultima sconfitta il 7 febbraio contro Casale Monferrato, da allora tre vittorie). Sarà una sfida da non fallire: il pronostico tira totalmente dalla parte dei padroni di casa e ci stupiremmo se le cose dovessero andare in maniera diversa, ma spesso e volentieri quando le porte di un obiettivo sono chiuse possono arrivare risorse extra dettate anche solo dal fatto di poter giocare a briglie sciolte e senza più l’ansia di dover vincere. Dunque, staremo a vedere quello che succederà oggi pomeriggio nella partita del PalaMoncada.

