Avellino Cremona/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Basket Serie A1)

Diretta Avellino Cremona; info tv e stramine video. Si accende al Pala De Mauro la sfida della 25^ giornata di Serie A1: Vanoli senza Johnson Odom, out per squalifica.

08 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Avellino Cremona (LaPresse)

Avellino-Cremona, diretta dalla terna arbitrale Enrico Sabetta-Fabrizio Paglialunga-Gianluca Calbucci, è la partita in programma oggi 8 aprile 2018 al Pala Del Mauro: palla a due previsto per le ore 17.00. Si accende oggi la 25^ giornata del campionato di Serie A1 di basket: il play off scudetto si fanno sempre più vicini e i punti messi il palio anche in questa domenica si fanno pesantissimi. Specie per i due club oggi protagonisti per i quali la classifica al momento sorride ma potrebbe anche regalare qualcosa di più a fine stagione. Per il momento infatti sia la Scandone che la Vanoli rimangono in orbita play off della Serie A, ma i prossimi match saranno decisivi per capire da che parte del tabellone finale potranno sedersi. Prima però di guardare già a prossimo maggio tocca vedere che succederà oggi al Pala Del Mauro dove gli irpini proveranno a rialzare la testa dopo diversi KO.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Avellino e Cremona non è una delle partite che per questa giornata di campionato verranno trasmesse in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A1 di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Pala Del Mauro.

IL CONTESTO

Come abbiamo prima annunciato, i punti in palio oggi sono ben pesanti, specie se diamo un occhio alla classifica della Serie A1. Alla vigilia di questa 22^ giornata del campionato vediamo bene che Avellino ora occupa la quarta piazza e con ben 30 punti: gli irpini però di ritorno da ben tre KO di fila rimediati sul suolo nazionale e la squadra di Coach Sacripanti appare affatto in ottima forma nel accedere al palazzetto di casa. Non così invece Cremona in netto rilancio nelle ultime giornate di campionato. La squadra di Sacchetti infatti ha registrato due ottimi successi di fila negli ultimi due turni, contro Torino e Virtus Bologna, club che registrano piazzamenti migliori al confronto. Per la Vanoli la classifica al momento ci racconta della nona posizione ma a quota 24 punti, gli stessi di Sassari e Cantù in piena zona play off scudetto. Vediamo quindi bene che per entrambi i club la strada per la fase finale del campionato pare tracciata, ma per perseguirla serviranno punti pesanti.

