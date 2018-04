Capo d'Orlando Varese/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Capo d'Orlando Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaSikeliArchivi la Openjobmetis già salva cerca punti utili per andare ai playoff

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Varese, basket Serie A1 25^ giornata (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Varese sarà diretta dalla terna arbitrale formata da Michele Rossi, Luca Weidmann e Mauro Belfiore; alle ore 17:00 di domenica 8 aprile il PalaSikeliArchivi ospita la 25^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Si affrontano la squadra più in crisi e una di quelle più in forma nel torneo: la Betaland arriva da 13 sconfitte consecutive ed è stata trascinata all’ultimo posto in classifica, attualmente salva solo perchè contro Pesaro ha il vantaggio della differenza canestri nella doppia sfida diretta. La Openjobmetis ha vinto 7 delle nove partite del girone di ritorno, si è salvata aritmeticamente lo scorso sabato ma adesso vuole di più: sente che i playoff, per quanto la corsa sia complicata, sono alla portata e vuole quindi continuare la sua serie vincente per tornare finalmente a disputare una post season che manca da tempo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Varese non è una delle partite che per questa giornata di campionato verranno trasmesse in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A1 di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaSikeliArchivi.

IL CONTESTO

Non vincere da metà dicembre è un peso e un costante limite psicologico: la Betaland, che ha dato il benservito a Gennaro Di Carlo puntando sull'esperienza di Andrea Mazzon - dal 2015 all'estero, ultima esperienza a Saratov e tornato in Italia dopo 5 anni (triennio a Venezia) - rimane aggrappata a quel vantaggio diretto su Pesaro ma sa bene che per salvarsi dovrà tornare a vincere, perchè le probabilità che la Vuelle migliori la posizione di classifica nel frattempo ci sono, e non sono nemmeno poche. Le altre sono scappate: già Brindisi ha tre vittorie di vantaggio, e dunque più passa il tempo e meno ci sono i presupposti per coinvolgere altre squadre nella corsa per rimanere in Serie A1. Il problema è che Capo d’Orlando non gira, e che i cambi nel roster non hanno inciso; chiaramente i tifosi si augurano che prima o poi la rotta venga invertita, e questa partita potrebbe essere quella giusta perchè la Openjobmetis ha archiviato l’obiettivi minimo e potrebbe presentarsi in Sicilia con un po’ di appagamento.

Da vedere se basterà; dal punto di vista tecnico ci sono tante cose che non girano, e una serie così lunga di sconfitte come detto incide pesantemente sul morale. Tutti ingredienti di cui spera di approfittare una Varese che nel girone di ritorno si è scoperta ammazza-grandi, ma che ha saputo anche far valere il momento di splendore sabato scorso, schiantando Pesaro con 20 punti di margine e nonostante il classico avvio di terzo quarto da incubo. Ottenuta la salvezza, adesso la squadra di Attilio Caja può giocare a briglia sciolta e sfruttare queste sei giornate per centrare la qualificazione ai playoff; tuttavia è alto il rischio, che come successo nelle ultime stagioni, alla fine prevalga il rammarico per un girone di andata pessimo che compromette l’esito della regular season. Tradotto: nonostante questa splendida cavalcata, la Openjobmetis rischia seriamente di non fare i playoff.

