Olimpia Milano Torino/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Serie A 25^ giornata)

Diretta Olimpia Milano Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Appuntamento al Forum nella 25^ giornata oggi

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Olimpia Milano Torino sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Dario Morelli. Appuntamento per questa partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Mediolanum Forum di Assago, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della EA7 Emporio Armani Milano, contrapposta in questo turno alla Fiat Torino: si gioca dunque oggi, domenica 8 aprile alle ore 17.45 la sfida fra le due metropoli del Nord-Ovest. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è piuttosto diversa: l’Olimpia Milano è prima con 38 punti frutto di diciannove vittorie e appena cinque sconfitte, l’obiettivo naturalmente è quello di conquistare la testa di serie numero 1 nel tabellone dei playoff; Torino invece ha 24 punti, con un bilancio in perfetto equilibrio di dodici vittorie e altrettante sconfitte. La Fiat dunque insegue un posto nei playoff: due punti a Milano saranno difficili da conquistare ma sarebbero una grandissima spinta, anche psicologica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Olimpia Milano Torino sarà trasmessa in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale accessibile solo a chi possiede un abbonamento al satellite di Sky o al digitale terrestre di Mediaset Premium. Tutti gli altri appassionati di basket potranno fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

LA SITUAZIONE

Stagione ancora una volta ricca di alti e bassi per Milano, tuttavia l’Olimpia in questo momento può sorridere grazie alle sette vittorie consecutive collezionate in campionato, che rendono sempre più vicino il raggiungimento del primo posto nella classifica al termine della stagione regolare della Serie A. L’Eurolega ancora una volta ha respinto le ambizioni dell’Olimpia, dunque per Milano il campionato ha ormai la priorità assoluta, dal momento che solo lo scudetto renderebbe positiva la stagione della squadra di patron Giorgio Armani. L’EA7 sembra comunque in crescita e adesso l’obiettivo del primo posto appare davvero a portata di mano, senza contare che la fine degli impegni europei potrà permettere a Simone Pianigiani di lavorare soltanto in ottica Serie A, a patto naturalmente di non soffrire più le partite che contano - vedi Coppa Italia.

Se la stagione di Milano ha avuto alti e bassi, quella di Torino è stata a dir poco pazza, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio, con l’improvviso addio di Luca Banchi, il breve interregno di Carlo Recalcati fino alla promozione di Paolo Galbiati a primo allenatore. Il punto più alto naturalmente è stata la vittoria in Coppa Italia, ancora più bella proprio perché arrivata in quelle caotiche settimane; in positivo c’è anche il buon cammino in EuroCup, in campionato invece la situazione si è fatta più difficile proprio da metà stagione in poi. La conseguenza è che adesso la posizione in zona playoff appare in bilico, come d’altronde è pure giusto che sia per una formazione che ha vinto appena due delle ultime nove uscite in Serie A. Urge invertire al più presto la tendenza, anche se naturalmente farlo proprio al Forum di Assago non sarà semplice.

