Pesaro Pistoia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pesaro Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Pistoia, basket Serie A1 25^ giornata (Foto LaPresse)

Pesaro Pistoia, partita che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Federico Di Francesco e Matteo Boninsegna, si gioca per la 25^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018: squadre in campo all’Adriatic Arena domenica 8 aprile, con palla a due alle ore 18:30. E’ una sfida che riguarda la salvezza, anche se forse in maniera marginale: la Vuelle rimane ultima in classifica e ha bisogno di vincere una partita in più di quanto farà Capo d’Orlando perchè è sotto nella doppia sfida diretta, la The Flexx invece ha quattro vittorie in più e all’andata ha vinto di 3 al PalaCarrara. Tradotto, vincere oggi vorrebbe dire avere la salvezza a portata di mano per Vincenzo Esposito, che forse può essere abbastanza tranquillo già adesso ma chiaramente non vuole cali di concentrazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Pistoia non è una delle partite che per questa giornata di campionato verranno trasmesse in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A1 di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo all’Adriatic Arena.

IL CONTESTO

Pistoia si trova quasi in una situazione di limbo: pensare alla retrocessione è difficile perchè bisognerebbe ipotizzare che sia Pesaro che Capo d’Orlando vadano a vincere quattro o cinque delle sei partite che devono giocare, e visto il trend e la situazione di classifica è un’eventualità piuttosto utopica. In questo senso le due vittorie consecutive contro Venezia e Torino, avversarie di primo livello, sono una doppia gemma che ha archiviato la salvezza in anticipo. D’altro canto però la The Flexx è troppo lontana dall’ottavo posto e ha troppe squadre davanti per giocarsi davvero la qualificazione ai playoff. Sulla carta dovrebbe vincere quattro partite per evitare di finire nel gorgo della classifica avulsa, e le altre dovrebbero sempre perdere: anche per un discorso legato alle sfide dirette ancora da giocare, la post season in questo campionato non è cosa per Esposito e i suoi ragazzi che quantomeno vogliono chiudere il loro torneo con il segno positivo e dunque vogliono prendersi la vittoria consecutiva.

Piange invece la Vuelle: nemmeno il cambio di allenatore con la promozione di Massimo Galli è servito per evitare la sconfitta a Varese. Pesaro è caduta al PalA2A di 20 punti: aveva centrato un clamoroso 17-3 ad inizio terzo periodo ma le distanze erano già ampie, e appena gli avversari hanno accelerato c’è stato ben poco da fare. Terza sconfitta consecutiva per gli adriatici, che nel girone di ritorno hanno vinto appena una volta e non sono riusciti a girare, nell’occasione, la differenza canestri con Capo d’Orlando: da qui al termine del campionato dunque bisognerà vincere almeno una volta ma le avversarie (Avellino, Cantù, Milano, Venezia e Sassari) fanno presagire partite difficilissime e nelle quali si potrebbe chiudere anche 0-5. Il che rende questa gara contro Pistoia ancora più importante: saranno pronti i ragazzi di Galli?

