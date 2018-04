Reggio Emilia Venezia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 25^ giornata)

Diretta Reggio Emilia Venezia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 25^ giornata. Ricca posta in palio al PalaBigi

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Reggio Emilia Venezia (LaPresse)

Reggio Emilia Venezia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Lorenzo Baldini e Martino Galasso. Appuntamento per questa partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaBigi, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Grissin Bon Reggio Emilia, contrapposta in questo turno alla Umana Reyer Venezia: si gioca dunque oggi, domenica 8 aprile alle ore 18.00. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è piuttosto diversa: Reggio Emilia ha 20 punti con dieci vittorie e tredici sconfitte (ha una partita da recuperare) e deve provare una non facile rimonta verso la zona playoff; Venezia invece è seconda a quota 36 punti, con diciotto vittorie a fronte di sei sconfitte. Per i campioni d’Italia l’obiettivo sarà cercare la migliore posizione possibile nel tabellone playoff, magari provando anche l’assalto al primo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Reggio Emilia Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo, con una eccellente copertura di tutte le competizioni. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero oppure annuale. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Reggio Emilia sta vivendo una stagione difficile, almeno in campionato. Iniziata con sei sconfitte consecutive che hanno messo la strada in salita fin da subito, ora la Reggiana di Massimiliano Menetti deve tentare di regalare un gran finale se vorrà provare a ritornare in corsa, anche se la sconfitta di mercoledì nel recupero contro Brescia rischia di essere una battuta d’arresto molto pesante. Il giudizio complessivo sulla stagione naturalmente è migliore, perché c’è da ricordare l’eccellente semifinale di EuroCup raggiunta dalla Grissin Bon, miglior risultato europeo della stagione per una squadra italiana, tuttavia è chiaro che la grande fatica di questo doppio impegno possa adesso farsi sentire sulle gambe dei giocatori di Reggio Emilia, che dovrà cercare di dare fondo a tutte le proprie energie.

Venezia invece occupa il secondo posto in classifica: un ottimo cammino per i campioni d’Italia in carica, che sulla distanza si stanno confermando come la più credibile rivale per l’Olimpia Milano, che resta naturalmente la squadra di riferimento per tutti in Italia. In Europa il cammino della Reyer è stato meno positivo rispetto all’anno scorso, anche se resta viva la possibilità di vincere la FIBA Europe Cup (che è però la quarta Coppa per importanza); in campionato invece, pur con qualche fisiologico alto e basso, gli uomini di coach Walter De Raffaele stanno confermando di essere di nuovo una credibile candidata per la conquista dello scudetto.

