Sassari Brescia/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Serie A 25^ giornata)

Diretta Sassari Brescia streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 25^ giornata. Debutto di Markovski al PalaSerradimigni

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari Brescia (Foto LaPresse)

Sassari Brescia sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Martolini e Mauro Belfiore. Appuntamento per questa partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaSerradimigni, il palazzetto che ospita le partite casalinghe del Banco di Sardegna Sassari, contrapposto in questo turno alla Germani Basket Sassari: si gioca dunque oggi, domenica 8 aprile alle ore 12.00, anticipo dell’ora di pranzo di questo turno di campionato. Nella classifica di Serie A Sassari ha 24 punti (dodici vittorie e altrettante sconfitte) ed è dunque proprio ai limiti della zona playoff; posizione non del tutto negativa ma certamente scomoda per una squadra che ha già fallito la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia; Brescia invece continua ad essere una splendida realtà e con la vittoria nel recupero contro Reggio Emilia è salita a quota 34 punti, saldamente terza con diciassette vittorie a fronte di sette sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Sassari Brescia non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la partita di basket sarà comunque visibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo, con una eccellente copertura di tutte le competizioni. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero oppure annuale. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

LA SITUAZIONE

Sassari non sta vivendo una stagione facile: abbiamo già detto della mancata qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, un brutto colpo per una squadra che di recente ha vinto ben due volte questa competizione; nelle Coppe europee le cose non sono andate meglio e in campionato si naviga a metà classifica, nella dura lotta per raggiungere i playoff. Per i sardi però una scossa potrebbe arrivare in virtù del cambio in panchina verificatosi proprio in settimana: si è dimesso Federico Pasquini, tornato a fare il General manager, al suo posto ecco l’arrivo di un veterano delle panchine come Zare Markovski, che proprio da Sassari aveva cominciato la sua avventura da allenatore in Italia e adesso certamente proverà a portare il Banco di Sardegna fra le prime otto, anche se già il match di debutto sarà particolarmente impegnativo.

Infatti di Brescia si può solamente parlare bene in questa stagione: un inizio straordinario che aveva a lungo collocato la Leonessa addirittura al comando della classifica. Poi c’è stato un fisiologico calo, ma Brescia non ha mai mollato e infatti quando siamo ormai al rush finale troviamo i lombardi ancora in una eccellente terza posizione alle spalle solamente di Olimpia Milano e Venezia, cioè la squadra più forte d’Italia e quella che indossa il tricolore sul petto. Insomma, sarebbe praticamente impossibile chiedere di più a Brescia, che ha blindato di fatto un posto ai playoff con enorme anticipo, anzi potremmo anche dire fra le prime quattro visto il ‘buco’ che c’è dopo Avellino e potrebbe pure insidiare ancora le prime due. Di certo una bellissima realtà, che darà fastidio a molti anche ai playoff.

