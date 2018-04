Siena Legnano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Siena Legnano info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, in campo al PalaEstra per la 28^ giornata (oggi 8 aprile 2018)

08 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Siena Legnano (LaPresse)

Siena Legnano, partita valida per la ventottesima giornata del girone Ovest della Serie A2 2017-2018 di basket, si gioca oggi, domenica 8 aprile 2018 alle ore 18.00 al PalaEstra dove i padroni di casa della Soundreef Siena ospiteranno la FCL Contract Legnano per una partita che avrà importanza per entrambe le compagini. Infatti la classifica del girone ci dice che Siena ha 24 punti in virtù di dodici vittorie e quindici sconfitte, al momento i toscani sarebbero fuori dalla zona playoff ma le distanze sono brevi e dunque si può sperare ancora, naturalmente a patto di vincere oggi, dato che ormai siamo al terzultimo turno; Legnano invece ha 34 punti, frutto di diciassette vittorie e dieci sconfitte, la posizione nei playoff non è in discussione per i lombardi, che però dovranno cercare di ottenere la migliore posizione possibile in tabellone, magari difendendo l’ottimo terzo posto che attualmente detiene proprio la FCL Contract.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Legnano; tuttavia, la diretta streaming video della partita - come di tutti i match del campionato di basket Serie A2 - sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Siena e Legnano. Andiamo però adesso ad approfondire l’analisi dei momenti delle due squadre. I toscani finora in casa hanno raccolto otto vittorie e cinque sconfitte: un bilancio che possiamo considerare positivo anche se non esaltante al PalaEstra, impianto dove si è fatta la storia del basket italiano; i problemi per Siena sono semmai lontano da casa, dove il bilancio della Soundreef è un desolante 4-10, anche se settimana scorsa è arrivato il colpaccio a Rieti che ha acceso di nuovo le speranze di raggiungere i playoff. Il rendimento delle ultime cinque giornate è fatto di tre vittorie e due sconfitte: buono, ma per rientrare nelle prime otto servirà un ultimo sforzo. Quanto a Legnano, i numeri sono decisamente migliori ma soprattutto grazie a un eccellente rendimento casalingo (11-3), mentre in trasferta non tutto luccica per i lombardi, che hanno ottenuto sei vittorie ma anche sette sconfitte. Il rendimento nelle ultime cinque giornate è identico a quello di Siena, tre successi e due rovesci, ma la posizione è molto migliore: adesso serve un ultimo sforzo per difendere il terzo posto.

