Trento Brindisi/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Trento Brindisi, streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita. L'Aquila è in netta ripresa e cerca di blindare la qualificazione ai playoff, Happy Casa quasi salva

08 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trento Brindisi, basket Serie A1 25^ giornata (Foto LaPresse)

Trento Brindisi, alla BLM Group Arena, sarà diretta dagli arbitri Gabriele Bettini, Alessandro Vicino e Nicola Ranaudo: alle ore 20:45 di domenica 8 aprile è la sfida che chiude la 25^ giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. L’Aquila è riuscita a fare uno scatto importante in classifica: agganciando la Virtus Bologna si è presa una posizione che le permetterebbe oggi di giocare i playoff, e di respirare dopo un avvio difficile. Da qui a dire che sia tornata la squadra che ha giocato la finale scudetto ce ne corre, ma sicuramente il futuro è più roseo per i ragazzi di Maurizio Buscaglia; lo è anche per una Happy Casa che, reduce dalla vittoria contro Sassari, ha messo tre partite tra sè e le ultime due della classe ed è sostanzialmente salva, anche se deve chiudere i conti in maniera aritmetica per incappare in brutte sorprese. Di sicuro comunque la vittoria oggi è più urgente per Trento, che vuole blindare l’ennesima partecipazione alla post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Brindisi è una delle partite che per questa giornata di campionato verranno trasmesse in diretta tv: appuntamento su Rai Sport (disponibile anche in alta definizione) e in diretta streaming video sul sito www.raiplay.it, andando a selezionare il canale di riferimento. Come sempre poi l’appuntamento per gli appassionati è con il portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A1 di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo all’Adriatic Arena.

TRENTO BRINDISI, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Il +48 contro Capo d’Orlando ha rappresentato la seconda vittoria consecutiva per la Dolomiti Energia e forse il punto più alto della stagione della squadra; sesto successo nelle ultime sette partite e, in generale, in un girone di ritorno che era iniziato male ma che ha poi visto il rilancio dell’Aquila che, va ricordato, non era riuscita a qualificarsi perla Final Eight di Coppa Italia. L’aver giocato in Eurocup fino ad un certo punto ha sicuramente condizionato il rendimento in campionato, così come il fatto di essersi spinti in finale un anno fa ha presumibilmente tolto qualcosa in termini di motivazioni ed energie psicologiche; adesso però sta emergendo il reale valore di un gruppo che arriva da tre vittorie in fila alla BLM Group Arena e che ha in canna la possibilità di prendersi il quinto posto in classifica, magari provando anche a dare fastidio ad Avellino per la quarta piazza e giocarsi così il primo turno dei playoff con il fattore campo. Da lì in avanti eventualmente si vedrà: Trento la vivrà giorno per giorno, sapendo che ripetere la finale sarà davvero complicato.

Brindisi ha probabilmente conquistato la salvezza con le ultime due vittorie casalinghe: quella contro Pesaro ha permesso di staccare la concorrente diretta girando anche la differenza canestri, quella dello scorso sabato contro Sassari ha presentato una squadra capace di sforare quota 100 punti e di battere un’avversaria di profilo superiore, andando così a scavare un ulteriore solco rispetto al fondo della classifica. Sostanzialmente è fatta: per retrocedere, Brindisi dovrebbe perdere sempre ma allo stesso tempo Pesaro dovrebbe vincere quattro delle sei gare che le sono rimaste da giocare, e siccome ne ha vinte 5 su 24 è davvero complicato pensare a un’eventualità del genere. In ogni caso Frank Vitucci non vuole abbassare la concentrazione: chiederà ai suoi ragazzi di archiviare l’obiettivo quanto prima perchè c’è ben poco che si possa dare per scontato, e poi la Happy Casa proverà a divertirsi arrivando alle 10 vittorie stagionali e cercando di mietere altre vittime lungo il cammino.

