Risultati playoff basket A2/ Diretta live score delle partite (1^ turno, gara-2)

Risultati playoff basket A2: diretta live score delle partite del giorno. Gara-2 a Trieste, Biella e Scafati: la Eurotrend ha già perso il fattore campo a favore della Poderosa Montegranaro

01 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff basket A2, gara-2 primo turno (Foto LaPresse)

Si giocano oggi, martedì 1 maggio, le partite di gara-2 del primo turno dei playoff nel campionato di basket Serie A2 2017-2018: i campi sono quelli in cui si sono disputate le prime partite di ciascuna serie, secondo la formula 2-2-1 che prevede dunque l’inversione dei parquet alla terza gara. Il calendario delle sfide prevede tre gare che si disputano in contemporanea alle ore 18:00, si tratta di Scafati-Ferrara, Biella-Montegranaro e Trieste-Treviglio. Come detto è ancora presto per tracciare bilanci, ma visto che la squadra che passerà il turno sarà quella che vincerà tre partite possiamo dire che la giornata odierna potrebbe essere determinante in un modo o nell’altro.

LA SITUAZIONE

L’unica squadra che al momento è riuscita a infrangere il fattore campo in queste tre partite è Montegranaro: la Poderosa, autentica sorpresa della regular season, ha espugnato l’HYPE Forum di Biella battendo la Eurotrend in volata e confermando anche la tesi di chi sostiene che il girone Est sia decisamente competitivo rispetto al girone Ovest. Sia come sia, adesso la squadra marchigiana ha girato il fattore campo; sulla carta potrebbe anche perdere oggi per poi chiudere il discorso al PalaSavelli, ma è chiaro che nelle intenzioni di Montegranaro ci sia il secondo colpo in Piemonte, per affondare ancor più il morale di Biella e tornare a casa con un doppio match point da sfruttare davanti ai propri tifosi. Nelle altre due partite sono arrivate vittorie casalinghe, ma per nulla scontate: Scafati ha dovuto sudare sette camicie per avere ragione di una Ferrara davvero combattiva e in grado di dare molto fastidio alla Givova che è segnalata tra le principali outsider per la promozione in Serie A1.

Anche Trieste, forse la numero 1 del power ranking (quantomeno in coabitazione con la Fortitudo Bologna), non ha potuto alzare il piede dall’acceleratore fino all’ultimo istante o quasi della sua prima partita: Treviglio, che ha conquistato i playoff all’ultimo, ha dato filo da torcere alla finalista dell’ultimo campionato e rischiato il colpo grosso al PalaRubini. I giuliani hanno vinto e si sono portati 1-0 nella serie, ma la loro partita ci ha detto in maniera ancora più inequivocabile che in questi playoff c’è davvero poco che si possa dare per scontato. Adesso non ci resta che vedere come termineranno queste seconde gare.

ore 18.00 Trieste-Treviglio (serie 1-0)

ore 18:00 Biella-Montegranaro (serie 0-1)

ore 18:00 Scafati-Ferrara (serie 1-0)

