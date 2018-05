Brescia Varese/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-1 quarti playoff basket)

Diretta Brescia Varese info streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Varese (LaPresse)

Brescia Varese sarà valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket al AGSM Forum di Verona, il palazzetto che stante l’indisponibilità del PalaGeorge ospiterà il primo match casalingo della Germani Basket Brescia, contrapposta nel derby lombardo alla Openjobmetis Varese; si gioca oggi, sabato 12 maggio alle ore 20.45 la sfida che apre per le due formazioni il cammino nei playoff. Il derby fra Brescia e Varese è naturalmente scaturito dal piazzamento delle due squadre lombarde nella classifica finale della stagione regolare: terzo posto per la Germani Basket Brescia, sesta invece la Openjobmetis Varese. Fattore campo dunque in favore di Brescia, che giocherà in casa anche gara-2 (finalmente questa al PalaGeorge); la serie poi si sposterà a Varese per gara-3 e per l’eventuale gara-4, mentre a Montichiari si tornerà eventualmente per gara-5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Brescia e Varese sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale disponibile in chiaro al numero 57 del telecomando; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Rai Play, anche se va ricordato che Eurosport Player è riservato ai soli abbonati; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al AGSM Forum di Verona.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Brescia e Varese possono essere considerate le due rivelazioni della stagione. Eccellente fin da subito il cammino della Germani Basket di coach Andrea Diana, che a lungo ha viaggiato addirittura in testa alla classifica. Alla distanza Venezia e Milano hanno avuto la meglio, ma il terzo posto finale resta eccellente per una formazione che non era prevedibile ai vertici assoluti del basket italiano, ma che a questo punto ha dato prova di essere una ottima realtà della nostra pallacanestro e di conseguenza proverà ad essere protagonista anche ai playoff, dove Brescia arriva godendo del fattore campo, almeno ai quarti. Varese invece ha vissuto una stagione dai due volti: addirittura ultima al termine del girone d’andata, poi fenomenale nel ritorno, con tante vittorie anche di prestigio e la rimonta fino a conquistare la certezza dei playoff già alla penultima giornata e con una sesta posizione che evita anche l’incrocio con le due rivali più forti di questa Serie A. Una cavalcata che ha portato Attilio Caja ad essere nominato allenatore dell’anno, adesso Varese sarà una mina vagante dei playoff e proverà a divertirsi il più a lungo possibile.

