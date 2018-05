Olimpia Milano Cantù/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-1 quarti playoff basket)

Diretta Olimpia Milano Cantù info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi 12 maggio)

12 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano-Cantù (LAPRESSE)

Olimpia Milano Cantù apre i playoff della Serie A 2017-2018 di basket al Mediolanum Forum di Assago, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della EA7 Emporio Armani Milano, contrapposta in un affascinante derby lombardo alla Red October Cantù; si gioca oggi, sabato 12 maggio alle ore 20.30 la sfida che è valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Lo storico derby fra Olimpia Milano e Cantù è naturalmente scaturito dal piazzamento delle due squadre lombarde nella classifica finale della stagione regolare: secondo posto per la EA7 Emporio Armani Milano, settima invece la Red October Cantù. Fattore campo dunque in favore dell’Olimpia, che giocherà in casa anche gara-2; la serie poi si sposterà a Desio per gara-3 e per l’eventuale gara-4, mentre al Forum si tornerà eventualmente per gara-5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Olimpia Milano e Cantù sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale disponibile sulle piattaforme Sky e Mediaset Premium; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Sky Go e Premium Play ai rispettivi abbonati; per tutti gli altri, naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum di Assago.

RISULTATI E PRECEDENTI

Milano seconda, Cantù settima: eppure il giudizio sulla stagione è migliore per i brianzoli, innanzitutto grazie al trionfo nel quarto di Coppa Italia proprio contro Milano, precedente sinistro per la EA7 - ma i playoff si disputano al meglio delle cinque partite, ci sono meno incognite rispetto alla gara secca. Il giudizio che rimanda Milano e promuove Cantù è naturalmente più complesso: l’Olimpia anche quest’anno sta facendo più fatica del previsto, ha deluso in Eurolega, è uscita appunto ai quarti in Coppa Italia e ha fallito il traguardo del primo posto in stagione regolare. Di conseguenza, la squadra di coach Simone Pianigiani ha un solo modo per rendere positiva la stagione, cioè naturalmente vincere lo scudetto - qualsiasi altro piazzamento sarebbe una delusione. Cantù invece ad inizio stagione era per molti la prima candidata alla retrocessione a causa dei problemi societari dei brianzoli: Marco Sodini e i suoi ragazzi hanno invece scritto una bella storia di sport restando costantemente nella prima metà della classifica, raggiungendo prima la Final Eight di Coppa Italia e adesso i playoff. Il derby è sempre il derby, ma Cantù lo può affrontare con la serenità di chi ha già vinto il proprio campionato: la pressione è tutta su Milano, la Red October proverà a bissare l’impresa riuscita in Coppa Italia.

