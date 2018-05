Avellino Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-1 quarti playoff basket)

Diretta Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live del match di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi domenica 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino Trento (Foto LaPresse)

Avellino Trento appuntamento valido come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro, il palazzetto che ospita come di consueto le partite casalinghe della Sidigas Avellino, contrapposta in questi quarti alla Dolomiti Energia Trentino; si gioca oggi, domenica 13 maggio alle ore 20.45 la sfida che apre per le due formazioni il cammino nei playoff. L’accoppiamento tra Avellino e Trento è naturalmente scaturito dal piazzamento delle due squadre nella classifica finale della stagione regolare: quarto posto per la Sidigas Avellino, quinta invece la Dolomiti Energia Trentino, sulla carta è il quarto più equilibrato. Fattore campo dunque in favore di Avellino, che giocherà in casa anche gara-2; la serie poi si sposterà a Trento per gara-3 e per l’eventuale gara-4, mentre nel capoluogo irpino si tornerà eventualmente per gara-5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Avellino Trento sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale disponibile in chiaro al numero 57 del telecomando; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Rai Play, anche se va ricordato che Eurosport Player è riservato ai soli abbonati; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDelMauro.

RISULTATI E PRECEDENTI

Avellino Trento sarà la serie fra la quarta e la quinta della stagione, tradizionalmente la più equilibrata: inoltre si può dire che la serie sia iniziata già mercoledì sera, quando la Sidigas ha vinto contro la Dolomiti Energia l’ultima partita della stagione regolare, difendendo così il vantaggio del fattore campo. Eppure, Avellino e Trento sono arrivate fin qui attraverso cammini molto diversi: la Sidigas eccellente nel girone d’andata chiuso addirittura al primo posto, poi un po’ in calo ma conservando comunque un eccellente piazzamento, senza dimenticare l’avventura europea giunta sino alla finale della FIBA Europe Cup persa nel derby italiano contro Venezia. Di contro Trento è partita piano, tanto che non ha nemmeno raggiunto la Final Eight di Coppa Italia, ma nel girone di ritorno è stata impressionante e adesso partendo dal quinto posto sarà una minaccia per tutti, anche perché nessuno ha dimenticato cosa seppero fare nella scorsa stagione i ragazzi di coach Maurizio Buscaglia: stagione regolare in gran crescendo e poi playoff esaltanti sino a raggiungere la finale scudetto. Fin qui il 2017-2018 è andato esattamente come il 2016-2017, le avversarie sono avvisate…

