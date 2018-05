Boston Cleveland/ Streaming video e diretta tv: orario della partita (NBA playoff, finali Est gara-1)

Diretta Boston Cleveland, streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?

13 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Boston Cleveland, finali Est gara-1 (Foto LaPresse)

Boston Cleveland va in scena alle ore 21:30 di domenica 13 maggio: si tratta di gara-1 della finale della Eastern Conference, all’interno dei playoff NBA 2017-2018. Siamo alla resa dei conti: la finale (o semifinale, contando l’intero tabellone) che tutti aspettavano da questa parte, LeBron James ancora una volta a giocarsi l’accesso alla serie per il titolo contro la squadra che nelle ultime due stagioni ha dimostrato di poter essere la vera minaccia a Est ma che ancora non ha fatto il definitivo salto di qualità. Un roster di attori navigati ed esperti contro dei giovani magistralmente allenati: l’anno scorso i Cavs vinsero 4-1 sovvertendo il fattore campo, quest’anno tanti dei pronostici puntano nella stessa direzione ma è sempre interessante scoprire quello che succederà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Boston Cleveland verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2, e dunque sarà un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare; in assenza di un televisore sarà ovviamente possibile seguire gara-1 della finale della Eastern Conference anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale nba.com, da qualche tempo collegato direttamente a quello di Sky Sport; qui troverete informazioni utili sulla partita - il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori - e sui playoff in generale.

IL CONTESTO

Questa serie va necessariamente presentata come quella tra LeBron James e Kyrie Irving: purtroppo l’incrocio tra i due ex compagni non ci sarà perchè il playmaker si è infortunato ancora prima che i playoff avessero inizio, e ha dovuto alzare bandiera bianca (non tornerebbe nemmeno per un’eventuale finale). Salta così la grande sfida tra il Re e il suo scudiero che con lui ha giocato tre finali vincendo quella epica e storica del 2016, e che l’estate seguente ha deciso di voler essere protagonista altrove; Irving ha guidato i Celtics a una grande regular season dovendo abdicare sul più bello, e raggiungendo in infermeria Gordon Hayward che, firmato come free agent, ha saltato tutta la stagione per un gravissimo infortunio nella prima partita della regular season, proprio contro Cleveland. Anche così, Boston è arrivata in finale: gruppo giovane nel quale giocatori come Terry Rozier, Jayson Tatum e Jaylen Brown sono diventati stelle di prima grandezza facendo fuori prima i Milwaukee Bucks (in sette partite) e demolendo poi le speranze dei Philadelphia 76ers, che sembravano essere più profondi e favoriti.

Cleveland ancora una volta vede una finale: sarebbe la quarta consecutiva, ed è la dimostrazione che contro LeBron non si scherza mai. Il Re sta giocando dei playoff di un livello assurdo; i Cavs venivano dati (come sempre) in calo, non troppo profondi per arrivare in fondo e per di più questa volta giocavano senza il fattore campo. Risultato? 4-3 a Indiana soffrendo tantissimo ma venendone fuori nei momenti topici, e poi 4-0 a quella Toronto che aveva vinto la Eastern Conference ma ci ha capito poco o nulla. Gira e rigira, ancora una volta Cleveland è la favorita: non si può dire altrimenti perchè James riesce sempre e comunque a fare la differenza. Resta il rammarico - comunque finirà - di non poter vedere una serie con entrambi i roster al completo, ma anche così lo spettacolo dovrebbe essere assicurato e la speranza è che le premesse non vengano tradite.

